Activistas culpan sobreoferta y no al Covid-19 de los sacrificios

Estados Unidos.- Los agricultores que matan a los lechones recién nacidos, gasan pollos y dan abortos a las cerdas, debido a una sobreoferta de ganado alimentada por coronavirus, son el producto de una industria ineficiente que tortura a los animales incluso en el mejor de los casos, dijeron activistas de derechos de los animales a The Post.

Los grupos de activistas están aullando sobre la práctica grotesca y "malvada" de la eutanasia en medio del colapso de la industria de la carne, que ha cerrado las principales plantas de procesamiento y ha obligado a los agricultores a desperdiciar ganado perfectamente bueno debido a la falta de espacio.

La industria se puso en esta posición y ahora están jugando a la víctima, dijo Matthew Domínguez, asesor político de Voters for Animal Rights.

"Los métodos que se utilizan ahora para sacrificar a estos animales no son diferentes, en un grado de maldad u horrible, que los métodos que utilizan para criar a estos animales y matarlos".

AFP

Los activistas también dijeron que los agricultores deberían haber estado mejor preparados para la pandemia.

"Podrían haber dejado de dar vida a más animales solo para sufrir", dijo Amber Canavan, una importante activista de People for the Ethical Treatment of Animals.

Esta es una crisis de su propia creación, pero ha sido una crisis para los animales todo el tiempo.

Los activistas admitieron que los productores de carne se vieron obligados a sacrificar a los cerdos y las gallinas para evitar que sus granjas se aglomeren aún más, lo que representa una amenaza para los animales en sí.

AFP

Los compradores pronto verán signos de la pesadilla agrícola a medida que los precios de la carne se disparan y los estantes se dejan parcialmente vacíos, y se pronostica que las últimas dos semanas de mayo serán el "pico de la crisis de la carne", según fuentes de la industria.

Los agricultores comenzaron a recurrir a sacrificar animales cuando la pandemia cerró unas 20 plantas procesadoras y mataderos en América del Norte, según informes de esta semana.

