Actor italiano queda encerrado con su hermana muerta por coronavirus

Italia.- Un actor italiano que apareció en el drama televisivo "Gomorrah" ha publicado un video desgarrador pidiendo ayuda mientras se ve el fondo del cuerpo de su hermana, que murió a causa del coronavirus.

Luca Franzese, un entrenador de artes marciales mixtas, quedó atrapado en su casa de Nápoles con el cuerpo en descomposición de Teresa Franzese, quien murió de la enfermedad el sábado.

“Estoy esperando que las instituciones me den respuestas desde anoche. Nadie se presentó ", dijo el hombre afligido el domingo en el emotivo video publicado en Facebook.

Este es un video muy fuerte, por favor no lo muestres a niños y personas mayores. Me veo obligada a luchar contra esta situación, tengo a mi hermana aquí en la cama, muerta. No sé qué hacer, no puedo honrarla como se merece porque las instituciones me abandonaron, dijo.