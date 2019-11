Actriz es sospechosa de asesinato; en su película también disparaba

Oregon.- Los inquietantes fondos del denso bosque del sur de Oregón, las cuevas húmedas y un castillo aislado crean un tono ominoso para una película de terror que retrata el último día de trabajo de Valerie Faust como guía turística.

En el trailer de "From the Dark", lanzado en Halloween, la canción popular "Old Lady and the Devil" se vuelve siniestra mientras la película cambia rápidamente a través de destellos de violencia mientras Faust tira del cabello cerca de sus sienes y sollozos.

Esa escena puede ser el metraje más inquietante de la película aún por estrenarse, no porque marque ascenso de brutalidad que termina con un tiroteo mortal que involucra a su personaje, sino porque refleja misteriosamente la vida real de la actriz.

La revelación de que protagonizó una película en la que representa un tiroteo fatal, confirmada en una publicación de Facebook del 27 de octubre por Siskiyou Productions y reportada por primera vez por el Daily Courier, ha planteado nuevas preguntas sobre el estado mental de la actriz cuando mató un familiar hace más de tres años.

Una actriz dispara a un personaje en una película y luego el equipo de rodaje descubre que es sospechosa del asesinato de su tío en la vida real - https://t.co/0L6ukM3oYc

Los defensores de Aisling Tucker Moore-Reed alegan que la mujer actuó en defensa propia, pero la ... pic.twitter.com/2b2fpuCjq1 — elclubdecomerciantes (@elclubdecomerc) November 5, 2019

Reed, quien se hace pasar profesionalmente por Tucker Reed y Wyn Reed, se ha declarado inocente de los cargos de homicidio y homicidio culposo.

El video del teléfono celular que capturó los momentos justo antes y después del tiroteo en la vida real jugó en la corte este enero mientras Reed escuchaba entre lágrimas, y luego fue publicado por la estación de televisión local KOBI.

La confrontación mortal se produjo mientras la familia de Reed estaba en desacuerdo sobre una casa que pertenece a la madre de 91 años de Shane y Kelly Moore. Shane Moore había contratado a un notario para certificar la firma de su madre en una escritura de concesión de la casa el día que le dispararon.

Las imágenes de video mostraron a Shane Moore caminando hacia la casa de su madre en el condado rural de Jackson, Oregon, a pesar de una orden de restricción que le impedía acercarse a su sobrina después de que supuestamente la agredió en 2016. "Está entrando en la casa, maldita sea", dijo Reed en el video. "Eres un hijo de puta. Vete de aquí".

Reed apretó el gatillo y le disparó a Moore en el pecho desde el interior de la puerta. Gimió en el camino de entrada de la casa mientras se desangraba. Un vecino realizó RCP cuando la madre de Reed le dijo a un despachador del 911 que su hermano había estado "amenazándonos durante meses".

"Se suponía que no debía estar cerca de mí", dijo Reed en los segundos posteriores al disparo. "Es violento y peligroso. Amenazó la vida de mi madre". Momentos después, ella comenzó a sollozar.

"No quise dispararle en el pecho", dijo con lágrimas en la llamada. "Oh, Dios mío, si sobrevive nos matará a todos". Moore, que tenía 63 años, murió por la herida de bala. Aunque la policía tomó el teléfono de Reed poco después del tiroteo en 2016, se lo devolvieron sin encontrar el video porque no tenían la contraseña para abrir el dispositivo, informó el año pasado Oregonian.

Kelly Moore, la madre de Reed que es una de las autoras más vendidas del New York Times y ex abogada de California que representó a la modelo Anna Nicole Smith, dijo a The Washington Post que el equipo de defensa de su hija le dio a la policía el video en un intento por convencer a los fiscales de que el tiroteo había sido en autodefensa. La policía ha declarado que pudo acceder a las imágenes a mediados de 2018.

"Mi hija no hizo nada malo", dijo Moore. "Estuve allí y ella no hizo nada malo". Después de revisar el video, la jueza del Tribunal de Circuito del Condado de Jackson, Lisa Greif, decidió no establecer una fianza después de que Reed fue arrestado por el cargo de asesinato.

No obstante, la jueza del caso, Lisa Greif, rechazó en enero su puesta en libertad bajo fianza afirmando que el hombre "apenas se encontraba en la puerta" cuando fue disparado "a bastante corta distancia". "[Reed] estaba enfadada porque no estuviera muerto", añadió en su alegato.