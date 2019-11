Acude a estética para teñir su cabello y queda calva tras un error

EEUU.- Apostando por dejar atrás su gran melena castaña, Izi Corner, decidió darse la oportunidad de cambiar de look, sin embargo un error por parte de la estética donde acudió cambiaría para siempre su vida.

Comento Corner que estaba interesada en hacer algo drástico en su cabello, incluso decolorarlo, fue por eso que se dio el tiempo de buscar a supuestos profesionales.

Como cualquier otra sesión en una estética, la mujer se sentó en una silla y el estilista le advirtió que podría sentir algo de incomodidad una vez que se le aplicara el químico para descolorar su cabello.

Sin dudarlo el especialista aplicó el producto y colocó una lampara de calor sobre Corner. Aproxiamdamente 15 minutos después dijo sentir molestias, sin embargo no dio mucha importancia pues anteriormente fue advertida sobre sentir cierta incomodidad cuando el producto hiciera efecto.

Minutos mas tarde el ardor se intensificó de tal manera que la mujer no resistió mas y una de las empleadas enjuagó su cabeza con agua fría hasta que el dolor desapareció.

Una vez que el dolor pasó, Corner se retiro del lugar no sin antes pagar la cantidad de $30 dolares, recibiendo un supuesto descuento por las molestias causadas por parte de la empresa.

La joven se retiró sin imaginar la gravedad de la situación, y fue hasta un día después mientras lavaba su cabello que se percató de una enorme costra en su cuero cabelludo. El tinte simplemente salió de su cabello y se fue junto a el agua por la coladera.

Mi cabello se quedaba pegado a la costra que se había formado, por lo que mi madre me dijo que me lavara el cabello y me lo peinaba suavemente cuando estaba mojado