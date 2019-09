Acupunturista clava alfileres muy profundo y le perfora un pulmón

Nueva Zelanda.- Una mujer neozelandesa terminó con dos pulmones perforados después de que un acupunturista le clavó agujas demasiado profundamente en los hombros.

La paciente no identificada buscaba alivio para una lesión en la muñeca y el brazo en 2018 cuando, según The New Zealand Herald, su acupunturista puso agujas a través de los puntos de acupuntura "jian jing", ubicados en los puntos más altos de los hombros.

Según un informe emitido el lunes por la Comisión de Salud y Discapacidad (HDC, por sus siglas en inglés), la paciente, identificada como "Sra. A", experimentó de inmediato un dolor torácico repentino y dificultad para respirar.

El acupunturista retiró todas las agujas y proporcionó tratamiento adicional hasta que la Sra. A dijo que se sentía mejor, luego la envió a su casa y le dijo que descansara. Pero cuando la Sra. A llegó a casa, informó que sintió dolor en el lado izquierdo del pecho y entumecimiento en el lado derecho.

Pixabay

Su esposo la llevó a la sala de emergencias, donde le diagnosticaron neumotórax apical bilateral, cuando el aire se filtra en el espacio entre los pulmones y la pared torácica, lo que hace que colapsen.

El comisionado de HDC, Anthony Hill, descubrió que el acupunturista no pudo asesorar a su paciente sobre el riesgo para sus pulmones ni obtener un consentimiento por escrito antes de llevar a cabo el procedimiento.

También la criticó por no darse cuenta de que había perforado los pulmones de la mujer y la había enviado a su casa en lugar de ir al hospital. Según los Institutos Nacionales de Salud, más de 10 millones de tratamientos de acupuntura se administran cada año solo en los Estados Unidos.

Aunque la ciencia detrás de esto todavía se debate, los estudios han demostrado algún beneficio para las dolencias que van desde dolores de cabeza por migraña y náuseas asociadas con tratamientos contra el cáncer.

Pixabay

Actualmente, Medicare está explorando la posibilidad de cubrir la acupuntura para el dolor de espalda.

En 2013, investigadores daneses llamaron la atención sobre el potencial de lesiones pulmonares a través de la acupuntura en un informe publicado en el Journal of Thoracic Disease.

Presentaron dos casos de punción pulmonar debido a que las agujas penetraron demasiado profundamente, lo que resultó en hospitalización.

La incidencia general de eventos adversos relacionados con la acupuntura fue del 8,6 por ciento, entre los cuales el 2,2 por ciento de los pacientes requirió tratamiento médico, según su estudio.

La mayoría de esos incidentes fueron hematomas menores causados por agujas que impactan en los vasos sanguíneos.

Un artículo del Instituto de Estudios de Posgrado de Won aconseja precaución cuando se realiza el tratamiento con jian jang point, y recomienda que las agujas se coloquen en un ángulo oblicuo, en lugar de un ángulo perpendicular, para limitar la posibilidad de contactar la pared pulmonar.