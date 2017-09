Acusan a cadena de moteles de entregar indocumentados

Ciudad de México (El Universal).- Grupos comunitarios y legisladores protestaron este viernes afuera de uno de los moteles de la cadena Motel 6 en esta ciudad, tras la revelación de que seis empleados se coordinaron con agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas para denunciar a los huéspedes que creían estaban ilegalmente en EU, informó esta tarde el Phoenix New Times.

En medio de las críticas, la cadena aseguró el jueves que sus trabajadores ya no colaborarán con el ICE y afirmaron, vía Twitter, que “esto se implementó a nivel local sin el conocimiento de la gerencia general. En cuanto nos enteramos del caso la semana pasada, la operación cesó”.

Sin embargo, manifestantes llamaron la tarde del viernes a boicotear a la empresa, en medio de gritos de “traición, traición”.

Directora del Centro de Liderazgo Comunitario urge un boicot contra Motel 6 https://t.co/oyJFxKHEVD #Phoenix — Phoenix Local (@PhoenixN3WS) 15 de septiembre de 2017

Viridiana Hernández, del Center for Neighborhood Leadership, fue una de las participantes en la protesta. “A los empresarios, si están en nuestras comunidades, redituándose de nosotros, del dinero que nos ha costado trabajo ganar, y quieren ser racistas… sepan que lo vamos a averiguar, y nos vamos a asegurar de que nuestro poder económico no termine en sus manos”. Junto con otros activistas, exigió a Motel 6 no sólo modificar sus políticas y despedir a los empleados que entregaron al ICE información sobre los huéspedes, sino reparar el daño a las aproximadamente 20 personas que según el Phoenix New Times, fueron detenidas por el ICE gracias a la información proporcionada.

“Somos familia”, “vivimos aquí”, coreaba la gente, mientras legisladores exigían un deslinde de responsabilidades. Como el congresista por Texas, Joaquín Castro, quien dijo que pedirá información sobre lo ocurrido al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La noticia de que los empleados de Motel 6 en Phoenix alertaban a los agentes de ICE puso a la cadena hotelera en el debate nacional sobre la inmigración.

Las redes sociales estallaron con críticas y comentarios sarcásticos contra la cadena de moteles de bajo costo, e incluso hubo quienes jugaron con su lema: “Dejaremos la luz prendida para ti”.

“Dejarán la luz prendida, para el ICE y la policía”, tuiteó Cecilia Wang, directora nacional adjunta de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Empleados de “Motel 6” denuncian huéspedes a inmigraciónhttps://t.co/gx1LIyBQt2 — Valeria Aponte (@VaponteTAZ) 15 de septiembre de 2017

En un tuit por separado, la Unión Americana de Libertades Civiles de Arizona escribió: “¿Sus nuevas políticas reflejarán esta práctica ‘descontinuada’? Estamos ansiosos por leerlas”.

El hashtag #BoycottMotel6 comenzó a circular en redes, mientras que el caricaturista político latino Lalo Alcaraz realizó un dibujo que publicó de un Motel 6 con un letrero con la leyenda: “Centro de Detención Migratoria”.

Hasta este viernes, el ICE se había negado a confirmar o negar la veracidad de la información de los arrestos publicada por el Phoenix.

“Por cuestiones de seguridad operativa, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) generalmente no revela o discute información en específico relacionada a la fuente de sus pistas”, dijo Yasmeen Pitts O’Keefe, portavoz de la oficina local de la dependencia.

Dijo que el ICE obtiene información “de una serie de fuentes, incluyendo otras agencias del orden, bases de datos relevantes, víctimas de delitos y del público en general a través de servicios de información vía telefónica e internet. Los ciudadanos que proporcionan información al ICE no reciben ningún tipo de compensación”.

Entre las personas que arrestó ICE en junio pasado en moteles de Phoenix se encuentra José Eduardo Rentería Galaviz, quien el jueves compareció en la corte para ser sentenciado por reingresar a Estados Unidos después de ser deportado. AP, con información del Phoenix New Times.