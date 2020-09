Acusan a conductora de Uber autónomo de homicidio por atropellar a ciclista

Arizona.- El conductor de reserva de Uber involucrado en la primera fatalidad de un vehículo autónomo ha sido acusado de homicidio negligente por distraerse en los momentos antes de golpear fatalmente a una mujer en los suburbios de Phoenix.

La oficina de la fiscal del condado de Maricopa, Allister Adel, dijo el martes que Rafaela Vásquez fue acusada el 27 de agosto en el accidente de 2018 en Tempe que mató a Elaine Herzberg, de 49 años.

Se declaró inocente durante una audiencia el martes. Su abogado no respondió de inmediato a una consulta de The Associated Press.

Los fiscales se negaron en marzo de 2019 a presentar cargos penales contra Uber, como corporación, por la muerte de Herzberg. Vásquez, de 46 años, dijo a los investigadores que no usó sus teléfonos celulares antes del accidente.

Pero la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte concluyó que el hecho de que Vásquez no monitoreara la carretera mientras miraba el programa de televisión "The Voice" en su teléfono fue la principal causa del accidente.

Los factores contribuyentes citados por la junta incluyeron los procedimientos de seguridad inadecuados de Uber y la supervisión ineficaz de sus conductores, la decisión de Herzberg de cruzar la calle fuera de un paso de peatones y la supervisión insuficiente del Departamento de Transporte de Arizona de las pruebas de vehículos autónomos.

La junta también concluyó que la desactivación de Uber de su sistema de frenado de emergencia automático aumentó los riesgos asociados con la prueba de vehículos automatizados en vías públicas. En lugar del sistema, Uber confió en el controlador de respaldo humano para intervenir.

El sistema Uber detectó a Herzberg 5,6 segundos antes del accidente. Pero no pudo determinar si era un ciclista, un peatón o un objeto desconocido, o que se dirigía hacia el camino del vehículo, dijo la junta.

La muerte repercutió en toda la industria automotriz y Silicon Valley y obligó a otras empresas a desacelerar lo que había sido una marcha rápida hacia los servicios de transporte autónomo en las vías públicas.

Uber sacó sus autos sin conductor de Arizona el día antes de que la NTSB emitiera un informe preliminar sobre el accidente, eliminando los trabajos de unas 300 personas que servían como conductores de respaldo y realizaban otros trabajos relacionados con los vehículos.