Acusan a ex presidente y Nobel de la Paz de violación

San José, Costa Rica.- El ex Presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz Óscar Arias vuelve a estar en el centro de un escándalo.

Arias, acusado recientemente por el presunto favorecimiento para la adjudicación de un proyecto minero en 2008, fue denunciado por supuestamente violar a una activista contra la guerra.

Según un artículo del Semanario Universidad de Costa Rica, el presunto abuso habría sido cometido el 1 de diciembre de 2014 en la casa del ex Mandatario en San José adonde una médica, entonces de 30 años, había llegado para una reunión relacionada con su causa antibélica.

En su relato, la mujer indicó que Arias la tomó por detrás, le tocó los senos y empezó a besarla mientras ella le recordaba que era un hombre casado.

"No me acuerdo bien qué me respondió él, pero me siguió tocando, me metió los dedos en la vagina y me tocó toda y me besó", narró al semanario.