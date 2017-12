Acusan a médico de inseminar a pacientes con su esperma

Idianápolis. (AP). - Un médico de fertilidad retirado comparecerá el jueves ante el tribunal donde se prevé se declare culpable de mentir a las autoridades tras ser acusado de inseminar a pacientes con su propio esperma.

El doctor Donald Cline, de 79 años, podría ser sentenciado a entre seis meses y tres años de cárcel.

Algunos hijos de mujeres que fueron pacientes de Cline presentaron una denuncia ante la fiscalía de Indiana en el 2014 al sospechar que el médico había inseminado a pacientes con su propio esperma.

Donald Cline. Foto: AP

Cline, quien se jubiló en el 2009, inicialmente le escribió a los detectives del caso negando toda acusación.

Pruebas de paternidad demuestran que Cline es el más probable progenitor de por lo menos dos hijos de sus pacientes, según documentos judiciales.

Esos hijos, hoy adultos, afirman que pruebas genéticas realizadas por internet insinúan que el médico podría ser el padre de otros 20.

Según la fiscalía, Cline le dijo a seis personas que creen ser hijos de él que él donó esperma unas 50 veces a partir de los años 70, según documentos judiciales elaborados cuando fue instruido de cargos el año pasado.

El médico le decía a sus pacientes que los donantes de esperma eran estudiantes de medicina o de odontología, y que ninguna muestra de una persona en particular fue usada más de tres veces.

Médico de gimnastas iría a prisión hasta 25 años por abuso

Detroit, Estados Unidos.- Un médico del deporte acusado de abusar sexualmente de varias jovencitas mientras trabajaba para la federación estadounidense de gimnasia y la Universidad Estatal de Michigan se declarará culpable de varios cargos e irá a prisión al menos durante 25 años, dijo el martes una persona enterada del acuerdo extrajudicial.

El doctor Larry Nassar. Foto: AP

La persona habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima, por no tener autorización de hacer declaraciones sobre el arreglo antes de una audiencia prevista para el miércoles en una corte del condado de Ingham, Michigan, para el doctor Larry Nassar.

El médico de 54 años está acusado de abusar de siete jovencitas, incluidas seis gimnastas.

En la mayoría de los casos, fingía que les daría tratamiento en su vivienda ubicada cerca de la ciudad de Lansing y en una clínica del campus. Nassar enfrenta cargos similares en un condado vecino, así como demandas interpuestas en nombre de más de 125 mujeres y niñas.

Las gimnastas olímpicas Aly Raisman y McKayla Maroney figuran entre las mujeres que han revelado públicamente haber sido víctimas de Nassar.