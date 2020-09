Acusan a periodista cubano de llamar a Melania Trump "perra eslovaca"

Cuba.- En un hecho con pocos precedentes, un conocido periodista cubano llamó de chiste, durante su programa por Mega TV a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, una "perra eslovaca", según un reporte de La Patilla.

Según el reporte, cuando su show comenzaba, Ismael Cala dijo que Trump no tenía perros en la Casa Blanca y puso una foto de Melania, su esposa. El hecho levantó ampollas entre la opinión pública por la referencia directa, para después referir que la próxima raza de perros en la Casa Blanca sería eslovaca, en relación a la nacionalidad de la Primera Dama.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Después de la grosería, el periodista Cala no ha hecho comentarios al respecto, pero sigue recibiendo críticas por parte de los seguidores del canal Mega TV y algunos han pedido que se censure al ex profesional de CNN, además de recibir otros ataques a su labor.

Ismael Cala durante su estancia en CNN. AFP

De acuerdo con los primeros críticos resididos en Cuba, el hecho se comparó con el también infortunado calificativo de “mona” que le hizo a Michelle Obama, el presentador venezolano Rodner Figueroa.

Entonces este comentario fue considerado racista y provocó la salida inmediata de Figueroa del canal Univisión, por ello piden lo mismo respecto a Cala en Mega TV.

Ismael Cala también es conocido por sus dimes y diretes con mandatarios de otros países. AFP

“Recuerdo el alboroto cuando Rodner en Univisión llamó Mona a Mrs. Obama la que se formó. Anoche Cala (en broma) llamó perra con cierta insistencia a Mrs. Trump en Mega TV y hoy no veo ningún titular aún. Solo hago una observación”, escribió un cubano también residente en Miami.

Uno de los llamados a crítica por parte de usuarios en redes sociales. Twitter

Otros comentaristas reaccionaron con indignación con palabras como: “Francamente me pareció fuera de lugar”, “Está cogiendo el camino equivocado también y su programa no me gusta” o “Lo menos que puedes hacer es irrespetar a la Primera Dama de esta gran nación”.