Acusan al papa emérito Benedicto XVI de encubrir casos de pedofilia en Alemania

El informe documenta cientos de casos cometidos en el seno de la Iglesia católica durante décadas, desde la posguerra hasta el presente, y responsabiliza a las sucesivas jerarquías eclesiásticas de haberlos encubierto al no actuar.

Aunque Benedicto XVI rechazó "contundentemente" las acusaciones, los abogados consideraron "poco creíble" su reacción y sostienen que no hubo "ningún interés reconocible" en actuar contra los casos de pedofilia .

Dos de los abusos atribuidos al periodo, en que el papa emérito estuvo al frente de la archidiócesis alemana, presuntamente fueron cometidos por dos clérigos que prestaban asistencia espiritual, contra los cuales no hubo ninguna sanción , señalaron los abogados.

El documento, presentado el 20 de enero de 2022, señala a Benedicto IV, Joseph Ratzinger , por no haber actuado en cuatro casos de abusos contra niños cuando fue arzobispo de Múnich , entre 1977 y 1982.

