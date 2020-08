Acusan presunta participación de autoridades en explosión en Beirut, Líbano

Beirut.- Como ya todos sabemos, la tarde del martes 4 de agosto alrededor de 3.000 toneladas de nitrato de amonio que se encontraban almacenados desde hacía seis años en el puerto de Beirut, Líbano, explotaron quitando la vida a más de 154 personas y dejando una escena post apocalítica con miles de heridos.

Ante la compleja situación que vive el país asiático, ha comenzado a circular una versión, sobre todo en redes sociales, que habla sobre la posibilidad de que las autoridades locales, o parte de ellas, participaran en la explosión del peligroso material almacenado en la capital mencionada.

La polémica se elevó a niveles más grandes cuando la tarde del viernes 7 de agosto (tiempo de México) se dieron a conocer por distintos medios nacionales e internacionales dos noticias que cayeron como anillo al dedo a los amantes de las teorías conspirativas, dando fortaleza, según ellos, a lo antes planteado.

El presidente libanés, Michel Aoun, aseguró el viernes que se enteró de la existencia de la enorme cantidad de explosivos almacenada en el puerto de Beirut casi tres semanas antes de que estallaran, pero que había ordenado que se tomaran medidas al respecto, aclarando que no tenía autoridad sobre la instalación portuaria.

Los comentarios de Aoun son la confirmación más clara de que los máximos líderes y funcionarios de seguridad de Líbano estaban al tanto de las 2.750 toneladas de nitrato de amonio que llevaban años almacenadas en el puerto.

Los investigadores están centrando su atención en el personal en el Puerto de Beirut —el principal en Líbano y que es tan conocido por su corrupción que su apodo es la Cueva de Alí Baba—, pero muchos libaneses dicen que el desastre apunta a una podredumbre mucho mayor que permea el sistema político y se extiende a los líderes máximos del país.

Aoun, que ocupa el puesto desde 2016, dijo que gobiernos previos habían cabido de la existencia del material explosivo desde que fue confiscado de un barco en 2013.

El material estaba allí desde hace varios años, desde 2013. Ha estado allí y ellos dijeron que es peligroso y yo no soy responsable. No sé dónde fue colocado. No sé siquiera el nivel de peligro", dijo en una conferencia de prensa.