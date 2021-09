Adolescente entierra vivo en la nieve a un niño hasta que muere, solo por no recitar versículos de la Biblia

Wisconsin.- Un joven de 17 años mató a su primo, un niño e siete años enterrándolo vivo en la nieve hasta que murió congelado, esto después de que el menor no podía recitar versículos de la Biblia, además, lo golpeó, y lo obligó a cargar un tronco de 44 libras, en Mishicot, Wisconsin.

Damian Hauschultz, de 17 años, de Mishicot, se declaró culpable en junio de homicidio imprudente en primer grado en la muerte de Ethan Hauschultz en 2018. Después de cumplir su condena en prisión, estará bajo supervisión extendida durante otros 10 años, informó WLUK-TV.

Según la denuncia penal, el padre de Damian, Timothy Hauschultz, ordenó que se castigara al joven por no conocer 13 versículos de la Biblia, y le dijo a Damian, que en ese momento tenía 14 años, que lo llevara a cabo. El padre enfrenta un juicio en diciembre. Su esposa, Tina McKeever-Hauschultz, ya está cumpliendo cinco años.

"Mi objetivo es asegurarme de que esté encarcelado el tiempo suficiente para madurar y desarrollarse, trabajar en la educación, trabajar en el tratamiento, trabajar para controlar ese lado enojado", dijo la jueza del Tribunal de Circuito del Condado de Manitowoc, Jerilyn Dietz, cuando sentenció a Damian. Hauschultz como adulto el jueves.

Los padres de Damian eran los tutores designados por la corte de Ethan, que era el sobrino nieto de Timothy Hauschultz, según informó The Sun.

Según la denuncia penal , el castigo de Ethan fue llevar el tronco por un sendero durante dos horas al día durante una semana y Damian lo supervisó. Decía que Ethan "luchó por llevar su tronco" y Damian "golpeó, pateó, golpeó y empujó a Ethan aproximadamente 100 veces".

La denuncia continúa diciendo que Damian también se paró sobre el "cuerpo y la cabeza" de Ethan mientras estaba "boca abajo en un charco". La denuncia también alega que Damian enterró a Ethan en aproximadamente "80 libras de nieve compacta", donde lo dejaron durante unos 20 a 30 minutos sin abrigo ni botas.

Ethan murió de hipotermia, pero también tuvo otras lesiones extensas, la madre de Ethan, Andrea Everett, le dijo a la corte que Damian no tenía excusas, informó The Associated Press.

“He escuchado a gente en esta sala culpar a tus padres por la razón por la que mataste a mi hijo, he escuchado a gente hablar sobre el trauma por el que has pasado. Todos hemos pasado por un trauma. Pero eso no significa que matemos brutalmente a un niño de 7 años ”, dijo Everett.

