Adolescente es mutilado por 3 perros pitbull y muere

Texas.- Un niño de 16 años de Texas, mutilado por tres perros raza pit bulls dentro de un patio trasero cercado el sábado, murió, dijeron los investigadores.

El Departamento de Policía de Irving anunció en un comunicado de prensa el domingo que el adolescente no identificado murió en el Hospital Parkland durante la noche. Los médicos trataron a un oficial por una mordedura de perro antes de liberarlo.

La policía dijo que los oficiales habían respondido a los informes de un posible ataque de perros justo antes de las 5 a.m. del sábado cuando encontraron a tres perros mordiendo al adolescente en el patio trasero de una casa. Los oficiales saltaron la cerca e intentaron colocarse entre los animales y la víctima.

La policía disparó a un perro, que luego tuvo que ser sacrificado, para protegerse y proteger a la víctima, según el comunicado de prensa. Los otros dos perros fueron llevados al Refugio de Animales de Irving.

Fox 4 Dallas

No estaba claro de inmediato por qué el adolescente estaba en el patio trasero. "Me dijo que no tiene hogar y que quería ayudarlo, en realidad", dijo Guillermo Lorenzo, el propietario, a Fox 4 Dallas.

Lorenzo no enfrentará ningún cargo ya que los perros estaban en su patio trasero cercado, informó la estación.

Le dijo a WFAA-TV que los tres pit bulls, Bella, Bruce y Little Bit, solo estaban protegiendo su hogar y que el adolescente no debería haber estado en el patio trasero en primer lugar. La policía dijo que continuaban su investigación sobre el ataque.

Perros callejeros descubren restos humanos en bolsas de basura

Perros callejeros descubren restos humanos en bolsas de basura tiradas en un predio del fraccionamiento Granjas, en el municipio de Alcoman, del Estado de México. Los vecinos de la localidad alertaron a las autoridades tras darse cuenta del hallazgo de los caninos.

El sábado por la noche los vecinos de dicho sector vieron a un perro con un brazo humano en el hocico, con clara intención de devorarlo.

Al rastrear a la procedencia del brazo, se percataron que el animal lo había sacado de una de las seis bolsas, con un cuerpo desmembrado, abandonados fuera de una unidad habitacional.

AFP

El lugar donde fue abandonado los bultos se está casi a la orilla de la autopista México- Tulancingo, a la altura del kilometro 12. Entre las bolsas se encontraron el pie, torzo, una costilla y una pierna.

Las autoridades policiales recibieron el reporte del macabro descubrimiento a las 21:30 horas del sábado. Ellos iniciaron las investigaciones correspondientes y buscaron testigos oculares del momento en que los restos fueron abandonados en el lugar.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona o personas que arrojaron el cuerpo en dicha localidad.