Adolescente pierde los ojos tras represión en Venezuela

Táriba.- Un adolescente, Rufo Antonio , de 16 años de edad, perdió sus ojos este lunes tras recibir en la cara disparos de perdigones de un policía, en una protesta por falta de gas, en el estado Táchira.

Rufo se encontraba en medio de una protesta con varias personas por la falta de gas ya que llevaban tres meses sin tener, cuando la policía se presentó a dispersar a los presentes.

La madre del joven, Adriana, relata que llegaron ella y sus dos hijos al lugar, y que habían personas mayores, niños, parados haciendo la cola desde temprano de forma pacífica. Esperando que los atendieran.

Luego de que el encargado les explicó que no podía hacer nada, el hombre se fue, minutos después llegaron corriendo varios policías y empezaron a agredir a las personas, informaron medios locales.

"Cuando el niño viene a agarrar la bombona de gas, a retroceder para llevársela, la policía me lo disparó en la cara. Ya basta de esto. Así, como a mi hijo, le ha pasado a más de uno". dice la madre, quien quiere justicia.

El doctor Luis Ramírez, presidente de la Corporación de Salud del estado Táchira, explicó al medio NTN24 el diagnósitico de Rufo, aseguró que lamentablemente el joven perdió la vista.

El doctor Luis Ramírez, presidente de la Corporación de Salud del estado Táchira, ofrece un balance sobre la condición de salud del joven Rufo Antonio Chacón Parada, quien recibió un disparo de perdigones en el rostro mientras protestaba por falta de gas https://t.co/wo5k2M397R pic.twitter.com/yUZV1iMJhK — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 2 de julio de 2019

Horas después el presidente del parlamento de Venezuela, Juán Guaido, se pronunció en su cuenta de Twitter.

"No nos acostumbraremos, no dejaremos de llamarlos ASESINOS. No nos acostumbramos con Geraldine, ni con Alban, ni con Acosta Arévalo, ni lo haremos con el sádico acto en contra de los ojos de Rufo Chacón".