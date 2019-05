Adolescente se fuga de casa por un supuesto pacto con el diablo

República Dominicana.- Un momento antes de abandonar su hogar, la joven Wilenny García, de 14 años, dejó una carta a sus padres y familia donde relataba que su partida era parte de un pacto con el diablo y era necesaria.

La joven terminó por escapar de su casa el martes por la madrugada; era residente del municipio de Higuey, en República Dominicana, donde también radican sus amigos y el resteo de sus parientes.

De acuerdo con medios locales del país, la joven dejó en una explícita carta que su desaparición pudo formar parte de un trueque para salvar a su madre.

No me busque en Higuey, que aquí no fue que hice el pacto, escribió la menor.