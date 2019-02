Adolescente se rebela contra su madre y decide vacunarse

Ohio.- Ethan Lindenberger tiene 18 años, pero nunca había recibido vacunas para enfermedades como la hepatitis, la poliomielitis, el sarampión, las paperas, la rubéola o la varicela.

La madre de Lindenberger, Jill Wheeler, tiene ideas anti-vacuna. Dijo que ha sido influenciada por información errónea en línea, como un estudio desmitificado que afirma que ciertas vacunas estaban relacionadas con el autismo, o una teoría de que las vacunas causan daño cerebral.

La hermana mayor de Lindenberger está vacunada y su hermano mayor está parcialmente inmunizado, pero una vez que su madre descubrió que tenía derecho a optar por no recibir las vacunas, decidió no vacunar a sus cinco hijos menores.

"Dios sabe cómo sigo vivo", escribió Lindenberger en Reddit en noviembre pasado.

En su publicación de Reddit, Lindenberger continúa pidiendo ayuda para descubrir cómo vacunarse. Obtuvo más de 1.000 respuestas. Su publicación se une a otras similares de otros adolescentes no vacunados que intentan obtener sus vacunas, a pesar de las creencias de sus padres.

En un momento de brotes de sarampión generalizados en el noroeste del Pacífico, lo que provocó que el gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, declarara el estado de emergencia , cada vez más menores plantean dudas sobre si pueden brindar su propio consentimiento para vacunarse.

Según el CDC, durante el mes de enero de este año, el sarampión se ha confirmado en 10 estados , y la agencia está monitoreando otros brotes en el estado de Nueva York y en la ciudad de Nueva York .

Foto: AFP

Mientras crecía, Lindenberger dijo que escuchó lo que su madre le contó acerca de cómo las vacunas eran malas y tenía efectos secundarios negativos. Pensó que era normal no recibir vacunas.

Pero luego en la escuela, Lindenberger se retiró de la clase y los educadores le pidieron que se vacunara. Habló con amigos y se dio cuenta de que todos habían sido vacunados, pero que ni siquiera sabía cómo se sentía una vacuna contra la gripe. Vio más y más debates contra la vacunación apareciendo en las redes sociales. Lentamente, comenzó a cuestionar lo que su madre le había dicho.

Cuando comencé a buscarlo yo mismo, me di cuenta de que había muchas más pruebas en defensa de las vacunas, a su favor, dijo Lindenberger al Scott Simon de NPR en la edición del fin de semana .

Después de investigar, Lindenberger intentó confrontar a su madre, acercándose a ella con un artículo del CDC sobre cómo las vacunas no causan el autismo.

Su respuesta fue simplemente 'eso es lo que quieren que pienses'. Me sorprendió que la organización de salud más grande en todo el mundo se cancele con una especie de declaración de conspiración como esa.

Aunque no puede controlar su decisión, Lindenberger dijo que su madre aún intenta convencerlo de que no continúe con las vacunas. Mientras que él no cuestiona el amor de su madre, Lindenberger dijo que cuestiona su juicio. Tiene más tiros programados para finales de este mes.