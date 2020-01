Adolescentes son detenidas por dejar fumar a niña de 2 años VIDEO

Pensilvania.- Un nuevo video perturbador muestra a un niño de 2 años usando un cigarrillo electrónico, mientras dos chicas adolescentes que se suponía que lo cuidaban se reían en el fondo, según un nuevo informe.

El clip, tomado el 9 de enero y publicado en Snapchat, muestra al niño inhalando del dispositivo y tosiendo como su niñera de 17 años, junto con un amigo de 18 años que también estaba en la casa del municipio de St. Clair.

El niño tomó el dispositivo, que se cree que contenía 3 por ciento de nicotina pero no THC, de una mesita de noche y comenzó a usarlo, dijeron los investigadores de la Policía Estatal de Pensilvania. Un informador alertó a las autoridades sobre el video el domingo.

Ambos adolescentes fueron detenidos y los cargos de peligro infantil están pendientes contra ellos, dijo la policía.

El incidente también se informó a la agencia local de bienestar infantil. Los padres del niño no tenían idea de lo que había sucedido hasta que la policía se lo comunicó, según el informe. "Estoy disgustado", dijo la madre del niño a la estación.

Estoy muy molesto. No lo creo, incluso se reirían o lo tendrían al alcance de la posesión de un niño.

"Ya no estoy confiando en nadie para cuidar a mi hijo. He terminado. Ni siquiera quiero ponerlo en la guardería. Ya no puedo confiar en nadie ".

El niño no está relacionado con las adolescentes, dijo la policía.