Adrián solo tenía 7 años, su padre y su madrastra lo torturaron hasta matarlo en USA

Estados Unidos.- Un pequeño de solo 7 años de edad, vivió un infierno al lado de su padre y su madrastra en Estados Unidos, se trata de Adrián Jones, quien nació el 15 de mayo de 2008.

Mientras las autoridades de los servicios sociales pecaban de desidia, su padre y su madrastra convertían su corta vida en un calvario diario.

Adrián era el quinto hijo de su madre Dainna Pearse y el segundo de los tres que tuvo con Michael Jones, un agente de finanzas. Dainna, era una madre ausente, por ello la que siempre se ocupó del niño fue si media hermana Kiki, la mayor de las hijas de Dainna. Cuando Adrián cumplió 2años, en 2019, la pareja se divorció.

Leer más: Hallan en Guayaquil el cuerpo de un bebé en una bolsa para basura

La madre Adrián siguió su vida despreocupada y su hija mayor, Kiki, se hacía caro de todo. Los niños faltaban tanto al colegio que los directores de la institución llamaron al Servicio de Minoridad y Familia de Kansas. Querían saber qué pasaba en la familia.

Al investigar comprobaron que se encontraban en estado de abandono, lo que convenció a las autoridades de Minoridad, debían mudar a los menores y quitarle la tenencia a la mamá.

Buscaron una alternativa para que los tres niños estuvieran mejor cuidados, pero su padre Michael se había vuelto a casar y tenía más hijos, pidió la custodia, lo que parecía lo mejor.

Por lo que las autoridades fueron a buscar a Adrián y a sus dos hermanas a la casa donde vivían en Lawrence, los tres fueron llevados con su papá, su esposa y los cuatro hijos con ella. Adrián era el único varón.

Cuando todo parecía tener sentido para los menores, las autoridades no sabían que la esposa de Michael era adicta a las drogas, él violento y que la casa estaba llena de armas.

En 2011 Adrián fue llevado al hospital porque tenía moretones en todo el cuerpo. Los Servicios Sociales de Kansas se hicieron cargo del caso, pero Michael Jones apuntó a su esposa por el maltrato y les aseguró que ya se había separado de ella, de Heather.

Por su puesto, Michael había mentido y Heather seguía con ellos, en 2012, la familia se mudó a Missouri, Adrián, con 5 años, reveló: "Papi me patea (...) Me golpea tan fuerte en la cabeza que un pedazo de hueso se salió (...) me da trompadas en el estómago y mamá me sigue tirando las orejas y me duele mucho (...) Me encierran en mi cuarto. Y tengo que dormir sin almohada y sin manta", contó, además, que le daban de comer.

Los hechos fueron reportados, pero los médicos no hallaron, por lo menos en ese momento, sinos de abuso.

Tras esto, la familia dejó de responder los llamados de los servicios sociales de Missouri, y se mudó nuevamente a Kansas donde rentaron una casa e una propiedad aislada, sin vecinos alrededor.

Adrián vivió año tras años de su corta vida con golpes, torturas, rodeado de basura, de ropa sucia y heces de ratones.

En 2015, la policía recibió una llamada desde una casa en la calle 99 Norte, al 5200, en Piper, Kansas. Era por violencia doméstica. Según Heather Jones, su marido Michael le había disparado con un arma mientras tenía a uno de sus hijos en brazos.

Al llegar fueron recibidos por la nerviosa mujer que aprovechó la circunstancia para pedirles que revisaran la propiedad a ver si hallaban los restos de un niño por lo que procedieron a buscarlo.

Y sí, lograron hallar un establo y un corral de cerdos al fondo del terreno y en el corral encontraron lo que parecían restos de un pequeño cuerpo. Era todo lo que quedaba de Adrián.

La pareja fue inmediatamente arrestada, ambos lo llamaban "El Chico" no por su nombre, para ellos era una cosa, una bolsa de huesos donde descargaban su furia.

Fue el 28 de septiembre de 2015, cuando Adrián murió. Lo dejaron en el baño, pasados unos días de su muerte y se lo dan de comer a los cerdos hambrientos.

El detective Mark Bundy, uno de los investigadores del caso, dijo al medio The Kansas City Star que la pareja se movía de lugar constantemente para evitar las evaluaciones y que el abuso fuera detectado. Lo cierto es que si las autoridades, aquel año 2013, hubieran retirado a Adrián de la casa, nada de esto hubiera sucedido.

El sadismo del padre y madrastra de Adrián quedó demostrado en los dos juicios que se llevaron a cabo. Y el caso llevó a poner en tela de juicio la escolarización hogareño.

Durante la sentencia, Michael Jones, evitó mirar a los ojos a su ex mujer Dainna, a su ex suegra y a la media hermana mayor de Adrián, Kiki.

Leer más: Muere joven decapitado por carga de varillas de fierro en Guayaquil, Ecuador

La pareja se declaró culpable de homicidio en primer grado para no recibir una sentencia más extensa. Fueron condenados a prisión perpetua y podrán salir libre bajo palabra una vez cumplidos 25 años de prisión.