Aerolíneas cancelan vuelos debido por rápida expansión de la variante ómicron del covid-19

Estados Unidos.- Miles de vuelos fueron cancelados por algunas aerolíneas debido a la rápida a la expansión de la variante ómicron del covid-19; según el sitio web Flightaware, hasta este viernes se habían registrado al menos 2.116 cancelaciones de vuelos, de las cuales 499 son viajes vinculados a Estados Unidos.

Una de las razones por las que las aerolíneas cancelaron los vuelos, fue debido a que la variante ómicron mezcló los horarios y redujo los niveles de personal en algunas aerolíneas durante la ajetreada temporada de viajes navideños.

Delta Air Lines y United Airlines dijeron que cancelaron vuelos debido a la escasez de personal relacionada con la variante ómicron. Delta canceló 145 vuelos el viernes y 111 para el día de Navidad, según FlightAware. (Otros factores, como el clima, también están causando cancelaciones). United canceló 175 vuelos el viernes y 69 el sábado.

No todas las aerolíneas dijeron que Covid-19 estaba interrumpiendo sus horarios de viaje. American Airlines dijo que no tenía "nada que informar", mientras que Southwest Airlines dijo que "las cosas van bien". JetBlue no respondió a una solicitud de comentarios.

Los retrasos y cancelaciones de vuelos vinculados a la escasez de personal han sido un problema habitual para la industria de las aerolíneas de Estados Unidos este año. Las aerolíneas alentaron a los trabajadores a renunciar en 2020, cuando colapsaron los viajes aéreos, y este año se encontraron con poco personal a medida que se recuperaron los viajes.

"El aumento a nivel nacional en los casos de ómicron esta semana ha tenido un impacto directo en nuestras tripulaciones de vuelo y las personas que dirigen nuestra operación", dijo United en un comunicado.

Continuó: "Como resultado, lamentablemente hemos tenido que cancelar algunos vuelos y estamos notificando a los clientes afectados antes de que lleguen al aeropuerto".

Delta dijo que canceló vuelos el viernes debido al impacto de ómicron y la posibilidad de mal tiempo después de haber "agotado todas las opciones y recursos, incluido el cambio de ruta y la sustitución de aeronaves y tripulaciones para cubrir los vuelos programados".

Ambas aerolíneas dijeron que estaban tratando de cambiar la reserva de pasajeros.

Si bien algunos viajeros cancelaron sus planes de vacaciones debido al aumento del número de casos, muchos otros continuaron sus vacaciones durante algunos de los días de viaje más ocupados del año.

La Administración de Seguridad del Transporte dijo que espera examinar a casi 30 millones de personas desde el 20 de diciembre hasta el 3 de enero, en comparación con casi 44 millones durante la última temporada de vacaciones antes de la pandemia.

Lufthansa, con sede en Alemania, dijo el viernes que cancelaría una docena de vuelos transatlánticos de larga distancia durante el período de vacaciones de Navidad debido a un "aumento masivo" de las bajas por enfermedad entre los pilotos.

Las cancelaciones de vuelos a Houston, Boston y Washington se producen a pesar de una "gran reserva" de personal adicional para el período. La aerolínea dice que no pudo especular sobre si las infecciones por COVID-19 o las cuarentenas fueron responsables porque no estaba informada sobre el tipo de enfermedad. Se reservaron pasajeros en otros vuelos.

Según FlightAware, hay casi 3.400 vuelos cancelados los viernes y sábados, con al menos la mitad de las cancelaciones por parte de aerolíneas chinas. Aproximadamente el 20% de los vuelos afectados, 745, fueron hacia, desde o dentro de los Estados Unidos, esta es una pequeña fracción de los vuelos globales.

FlightAware dice que ha rastreado más de 120.000 llegadas en las últimas 24 horas. Las infecciones por coronavirus alimentadas por la nueva variante también han reducido la dotación de personal en hospitales, departamentos de policía, supermercados y otras operaciones críticas que han luchado por mantener un contingente completo de trabajadores de primera línea.

Para aliviar la escasez de personal, países como España y el Reino Unido han reducido la duración de las cuarentenas de Covid-19 al permitir que las personas regresen al trabajo antes después de dar positivo o estar expuestas al virus.

El director ejecutivo de Delta, Ed Bastian, fue uno de los que pidieron a la administración de Biden que tome medidas similares o se arriesguen a más interrupciones en los viajes aéreos. El jueves, Estados Unidos, acortó las reglas de aislamiento de Covid-19 solo para los trabajadores de la salud.