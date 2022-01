Afganistán: Talibanes ordenan a comerciantes decapitar a maniquíes de sus tiendas

Algunas de las "recomendaciones" de los talibanes desde su nuevo ascenso al poder en Afganistán han sido que los taxistas no trasladen a mujeres sin velo, la prohibición de películas "inmorales" y la censura de rostros de mujeres en la publicidad.

“El maniquí es una cosa normal en todo el mundo y Afganistán, tengo varias tiendas de ropa y alrededor de 50 maniquíes que utilizo en mis tiendas de ropa me costaron alrededor de 80 o 100 dólares cada uno, pero con esta decisión se provocará una pérdida enorme ”, opinó otro comerciante afgano.

"En esta etapa, nuestra declaración es solamente una recomendación, pero con el paso del tiempo si los comerciantes no consideraron las reglas, lo trataremos basándonos en nuestras reglas y regulaciones ”, advirtió el funcionario del régimen talibán.

El funcionario de Afganistán insiste en que sólo mutilando a los maniquíes su uso será aceptable, ya que cubrirles la cabeza "no será suficiente".

"Le dijimos a los comerciantes que si quieren mostrar la ropa en los maniquíes, deben cortarles la cabeza , lo que no creará problemas para exhibir las prendas", explicó a EFE Shaikh Abdul Aziz, director de la dependencia.

