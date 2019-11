Afiman que no hubo fraude en las elecciones de Bolivia 

Cd. de México.- Investigadores y analistas del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR), un think thank estadounidense, señalaron en un estudio de análisis estadístico que no encontraron irregularidades que hayan afectado el resultado de las elecciones presidenciales en Bolivia.

El análisis estadístico muestra que era predecible la victoria de Morales en primera ronda, basándose en los resultados del inicial 83.85% de votos perteneciente al conteo rápido que mostró a Morales liderando a Carlos Mesa por menos de 10 puntos, apunta el estudio.

Los autores mencionan que la Organización de Estados Americanos (OEA) no ofreció pruebas.

INFORME | Informe Presentado a @CP_OEA sobre el análisis de integridad electoral de las elecciones generales en #Bolivia del 20 de octubre de 2019 por parte del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la #OEAhttps://t.co/wztqcQhaGb pic.twitter.com/zxKpoepYx6 — OEA (@OEA_oficial) November 12, 2019

Simplemente no hay una base estadística o probatoria para disputar los resultados del conteo de votos que muestran que Evo Morales ganó en primera ronda, dijo el coautor del documento, Guillaume Long, según la página web de la CEPR.

A pesar de llamar a elecciones, el Golpe de Estado se produjo en Bolivia. Hubo violaciones, robos , incendios y civiles fusilados.#PueblosDelMundoConEvo ���� pic.twitter.com/xpdXBpaKQR — Flor (@florchus07_) November 12, 2019

Según el Centro, la ventaja que obtuvo Morales al reiniciar el conteo se explica por los votos que tenía el Presidente en puntos de Bolivia más lejanos y que fueron contados después.