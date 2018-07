¿Norcorea construye nuevos misiles?

Agencias de espionaje de Estados Unidos tienen evidencia de que Corea del Norte está construyendo nuevos misiles, pese a los recientes esfuerzos del país por rebajar tensión nuclear, de acuerdo con fuentes del diario The Washington Post.



Fotografías satelitales revisadas por el Gobierno de EU muestran que Pyongyang está construyendo uno o dos misiles en Snaumdong, en la misma fábrica donde realizaron el primer misil balístico intercontinental con capacidad para llegar a Estados Unidos.



La evidencia, apunta el diario, se suma a otras señales de que Corea del Norte sigue adelante con su trabajo en facilidades nucleares y de misiles, pese a que su líder, Kim Jong Un, se ha reunido con sus homólogos de Estados Unidos y Corea del Sur para avanzar en la desnuclearización de la península coreana.



Esto no significa que Pyongyang esté expandiendo sus capacidades nucleares, señala el medio. Sin embargo, la evidencia llega después de que el Presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que Corea del Norte ya no era una amenaza nuclear.



Durante la cumbre con Kim en Singapur, ambos acordaron trabajar hacia la desnuclearización de la península coreana, pero Pyongyang ha dado pocos pasos en esa dirección. Trump ha recibido críticas por no plantear objetivos concretos durante su reunión con Kim.

Lee también: Pyongyang comienza a desmantelar base de misiles



La semana pasada, el Secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, reconoció que fábricas de Corea del Norte aún continúan la producción de material nuclear que podría ser usado en armas nucleares, aunque declinó afirmar que Pyongyang construía nuevos misiles.



Además, señala el Washington Post, agentes estadounidenses creen que oficiales norcoreanos planean desmantelar 20 ojivas nucleares para proclamar haber cumplido su promesa, aunque guardarían decenas más.

Lee también: Corea del Norte celebra 65 años del fin de la Guerra