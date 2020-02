Agarra del cuello a mujer ebria que lo llamó "terrorista" VIDEO

Inglaterra.- Una fila de trenes explotó en violencia cuando un pasajero estresado arremetió contra una mujer borracha fuera de control que había estado abusando de los pasajeros y llamándolo "terrorista".

El video filmado el martes a las 6 p.m. muestra al viajero agarrando a la mujer y alejándola después de que ella 'le escupió' mientras se inclinaba agresivamente hacia su cara mientras estaba sentado en su teléfono.

La mujer había gritado previamente 'estás muerto' al hombre y amenazó a otros pasajeros del London Overground, antes de arrojarle una botella de ginebra en la cara cuando se bajó.

Las imágenes filmadas por un espectador muestran a la mujer amenazando a varios pasajeros en el carruaje durante un discurso discordante.

"Si no te gusta, agárrame por la jodida garganta", dice ella. 'Sé dónde tengo que bajarme, pero que Dios te ayude cuando te bajes".

Y usted, encantadora señora, también va a caer en eso, porque Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales no son amables con las amenazas a lo largo de toda nuestra historia.

Dirigiéndose al hombre de su teléfono, ella dice: 'No me digas que me doblegue, estás muerto ...' En este punto, agarra a la borracha y la empuja, gritando "no me vuelvas a escupir en la cara ... o te voy a aplastar".

Uneake Henry, de 32 años, un gerente de producción de viajes que filmó el incidente, le dijo a MailOnline: 'Me subí al tren en Gospel Oak, ella ya estaba bebiendo y hablando con una mujer.