Agente de Patrulla Fronteriza mata a un hombre en Arizona

Tucson.- Un agente de la Patrulla Fronteriza mató a disparos a un hombre el miércoles en un área remota de Arizona, informaron las autoridades.

La Patrulla Fronteriza señaló que el agente fue agredido por un miembro de un grupo de personas que se cree que están ilegalmente en el país. No hubo más detalles disponibles de inmediato.

Funcionarios del sector Tucson de la Patrulla Fronteriza informaron que el agente le disparó al hombre en las Montañas Baboquivari, y que éste falleció posteriormente a causa de las heridas.

Tres miembros del grupo fueron detenidos y los agentes buscan a otros más en la zona.

No se dieron a conocer los nombres del agente ni del fallecido.

El FBI, la policía de la Nación Tohono O'odham y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza investigan el tiroteo, señalaron las autoridades.

OTRO HECHO

Lo que la policía halló al volver al cuarto del atacante

LAS VEGAS (AP) - Los investigadores federales volvieron a buscar la casa del atacante de Las Vegas Stephen Paddock el domingo, mientras que los agentes que allanaron la puerta de su habitación el día del tiroteo dieron una cuenta desgarradora de una puerta barricada que tenían que atravesar y las trampas que temían encontrar.

La búsqueda de la casa de tres dormitorios de Paddock en un callejón sin salida en una comunidad de retiro en Mesquite, Nevada, fue para "volver a documentar y volver a revisar", dijo el jefe de la policía local Troy Tanner, que acompañó a los agentes del FBI, orden.

"No creo que estén buscando algo específico", dijo Tanner a The Associated Press. "Están repasando todo y fotografiando todo de nuevo".

La casa fue consultada el lunes por la policía de Las Vegas, quien dijo que encontraron 19 armas y varios kilos de materiales potencialmente explosivos en la casa que Paddock compró a principios de 2015.

Mientras tanto, el improvisado equipo SWAT de policías que llegaron a la puerta del Paddock en el casino del hotel Mandalay Bay 12 minutos después de disparar los primeros disparos describió cómo llegaron allí y la "tienda de armas" que encontraron dentro de una aparición en la televisión CBS programa "60 minutos" el domingo por la noche.

Los oficiales dijeron que escucharon reportes de pistoleros en el piso 29 y 32, por lo que "estamos pensando en varios tiradores en este momento", el sargento. Dijo Joshua Bitsko. Se concentraron en el piso 32 después de Paddock desató alrededor de 200 rondas en un guardia de seguridad fuera de su puerta.

Cuando llegaron a la puerta de la escalera de ese piso cerca de la habitación de Paddock, encontraron que había tomado medidas especiales para detenerlos. "Cerró la puerta con una cerradura, con un pedazo de metal y unos tornillos", dijo Bitsko. Porque sabía que estaríamos saliendo por esa puerta para entrar en su puerta. Así que trató de barricada lo mejor que pudo.

Pero otro oficial tenía una barra de palanca y fue capaz de abrirla fácilmente, dijo Bitsko. Las autoridades más tarde revelarían que Paddock tenía cámaras de vigilancia aparejadas dentro y fuera de su habitación. Pero los oficiales no lo sabían en ese momento.

"Hay un carrito de servicio de habitaciones con cables que van por debajo de la puerta", dijo el oficial Dave Newton. "Había algo negro encima de la carreta. Así que al principio estoy, ya sabes, estoy pensando, 'Esta es una trampa. Es, va a explotar. "

Bitsko dijo que era "como un juego mortal de esconderse y buscar", y pensó: "Hombre, ojalá tuviera a mi perro conmigo", porque, ya sabes, es bueno tenerlo a la cabeza de un equipo ". Resultó que Paddock ya se había disparado y se había suicidado cuando finalmente entraron.

En el interior, Newton dijo que encontró "tantas armas. Muchas revistas. Pilas y montones de revistas por todas partes. Sólo en las maletas todo cuidadosamente apiladas contra los pilares, alrededor de la habitación, todos apilados, rifles colocados en todo. Todo tipo de monitores y equipo eléctrico que tenía allí. Parecía una tienda de armas.

"Lo que se dejó caer cuando la gente empezó a correr, esos artículos que estamos recolectando y vamos a devolver", dijo Paul Flood, jefe de unidad en la división de servicios para víctimas del FBI, en una conferencia de prensa.

Los artículos han sido catalogados con descripciones detalladas, y algunos han sido limpiados de cosas incluyendo sangre. Ahora están siendo devueltos a las personas en el Centro de Convenciones de Las Vegas, comenzando con algunas secciones de la escena del concierto y expandiéndose a otros en un momento que se anunciará más tarde.