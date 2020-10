Agradece Donald Trump apoyo mostrado de seguidores fuera del hospital tras dar positivo a coronavirus

Washington.- Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, agradeció las muestra de apoyo que la madrugada de este domingo decenas de seguidores le mostraron frente al Hospital Walter Reed, en Bethesda, donde lleva ingresado desde el pasado viernes por coronavirus.

En un video difundido por Scavino se puede ver a varias personas portando banderas de Estados Unidos con el nombre de Donald Trump, al mismo tiempo que los claxon de los automóviles no para de sonar en muestra del apoyo para con el presidente de los Estados Unidos, quien en estos momentos se encuentra trabajando desde el hospital.

“¡Muchas gracias!”, ha escrito Trump en su cuenta de Twitter por el apoyo que han mostrado sus seguidores

En las ultimas horas Trump publicó un video desde el hospital en su cuenta de Twitter, en el cual informa sobre como se siente depues de haber dado positivo a coronavirus junto con su esposa Melania, donde dice estar “mucho mejor”, sin embargo, asegura “la verdadera prueba” será en los próximos días, refiriéndose a las elecciones en Estados Unidos.

Llegué aquí, no me sentía bien. Me siento mucho mejor ahora, estamos trabajando duro para que vuelva (...) Creo que volveré pronto y espero terminar la campaña tal como la inicié, dijo el mandatario de 74 años, desde el hospital militar Walter Reed

Por otroa parte el equipo médico que atiende al presidente estadounidense, Donald Trump por COVID-19 se mostró esta tarde "cautelosamente optimista" tras una jornada en la que el mandatario no presentó fiebre y no necesitó oxígeno suplementario, aunque reconoció que el mandatario "no está fuera de peligro".

En un comunicado distribuido, el médico presidencial, Sean Conley, reiteró que Trump "continúa bien" y ha "hecho progresos sustanciales desde su diagnóstico", que se dio a conocer en la madrugada del jueves al viernes.

El presidente no presentó fiebre durante el sábado y no requirió oxígeno suplementario, "con un nivel de saturación entre el 96 y el 98 % durante todo el día".

Se seguir así, Trump podría ser dado de alta este lunes según sus médicos que lo atienden en hospital Walter Reed.

El presidente tenía fiebre alta y su saturación de oxígeno descendía transitoriamente por debajo del 94%… Teniendo en cuenta estos acontecimientos estaba preocupado por la posible progresión rápida de la enfermedad; le recomendé al presidente que probáramos oxígeno suplementario, ver cómo respondía, reconoció Conley.

Thank you so much! https://t.co/UL6P5lRjZI — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 4, 2020

Casos de coronavirus en la Casa Blanca

El 26 de septiembre, Donald Trump anunció formalmente que la jueza federal de apelación Amy Coney Barrett era su nominada para reemplazar a Ruth Barrett, dicho anuncio ocurrió en una ceremonia al aire libre a la que asistieron más de 150 personas y no usaban máscaras ni aplicaban el distanciamiento social.

La cantidad de personas que dieron positivo por el coronavirus en la órbita del presidente Donald Trump está creciendo, y al menos siete casos confirmados están relacionados con el evento celebrado en el Rose Garden de la Casa Blanca el fin de semana pasado.

Además del presidente y la primera dama, se confirmó que al menos cinco personas que asistieron a la ceremonia tenían Covid-19: la exasesora de Trump, Kellyanne Conway, los senadores republicanos Thom Tillis de Carolina del Norte y Mike Lee de Utah, el presidente de la Universidad de Notre Dame, John Jenkins, y una reportera de la Casa Blanca.