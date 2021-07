“Ahora tengo 67 años y estoy muy cómodo con mi vida": Hombre oculta por 10 años que se sacó la lotería

Estados Unidos.- El afortunado hombre que reside en California, Estados Unidos, resultó ganador de la lotería hace diez años, mismos en los que mantuvo oculto que se había convertido en una persona millonaria.

La particular historia de este sujeto ha sorprendido a las personas, debido a que, en comparación con otros ganadores que se han dado un derrochada vida de lujos y excesos, él ha preferido mantenerlo en secreto.

El ciudadano de California confesó de forma anónima a través de una carta a The Moneyist que lleva 10 años ocultándole a su familia los más de 55 millones de dólares que ganó en la lotería.

“Nunca se lo dije a mis padres, ni a mi hermana, ni a nadie. He mantenido un perfil bajo. Compré una camioneta nueva y una casa, pero a ellos les dije que la estaba alquilando. ¿Me equivoqué al no decírselo a nadie?”, declaró en el escrito.

El hombre actualmente tiene 67 años de edad, y ha optado por preservar su seguridad y tranquilidad al no revelar que tiene millones, por lo que se ha esforzado por mantener una vida normal.

“Sé que mis padres no habrían pedido nada, pero mi hermana me habría dicho que donara la mitad a su iglesia. No he donado dinero a nadie ni a ninguna organización. Tampoco creo en prestar dinero a amigos y familiares, pase lo que pase. Si lo hiciera, estaría arruinado”, detalló.

“Ahora tengo 67 años y estoy muy cómodo con mi vida. No gasto mucho. No tengo hijos y mis padres fallecieron”, añadió.

En la carta, el afortunado ganador se pregunta si hizo lo correcto al mantenerlo en secreto durante tanto tiempo, tanto a su familia como a sus amigos, especificando que uno de los mayores motivos por los que no dijo nada fue por su difícil relación con su única hermana.

Reveló que no tiene comunicación con su hermana, debido a las “cosas horribles” que la mujer intentó hacer a sus padres en el pasado. Aun así, el ganador afirma haber llevado una vida tranquila, sin gastar mucho dinero.

“No he mantenido a mi hermana porque no me agradan ni ella ni su esposo, y no he hablado con ella en más de 10 años. Con suerte, no tiene ni idea de dónde vivo; además, mis padres la sacaron de la finca antes de morir. Trató de hacer cosas horribles a nuestros padres, que logré poner fin”, relató.

Por su parte, el articulista le respondió y opinó que lo que más les sorprendía fue que después de ganar la lotería mantuviera una existencia equilibrada y pacífica.

“Sin duda te das cuenta de que el dinero no cambia quién eres. Sin embargo, puede cambiar la percepción que los demás tienen de ti. Las personas proyectan sus propias necesidades, resentimientos, inseguridades y ambiciones en los demás. La comparación y la desesperación es un rasgo humano a menudo inevitable”, reflexionó el columnista.

Finalmente, le dio la razón y reiteró que el dinero no puede comprarle relaciones auténticas con amigos, vecinos y familiares, además de que tampoco puede comprar más tiempo de vida en este mundo.

“Por esa razón, no veo nada de malo en vivir tu vida de la manera que quieres vivirla y resistir el impulso de compartir la noticia con cualquiera, incluso y especialmente con tu familia”, concluyó.