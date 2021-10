¿Aíslan políticamente a Bolsonaro en el G20? No sostuvo reuniones privadas con otros jefes de estado

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro participó en la cumbre del G20, pero no realizó reuniones privadas con otros mandatarios, esto ha sido catalogado por la prensa local brasileña como un aislamiento hacia Bolsonaro.

En esta reunión participan las 20 economías mundiales principales y la agenda de Bolsonaro no tuvo eventos privados bilaterales con ninguno de ellos.

Durante la reunión se trataron diversos temas, pero la mayoría enfocados hacia el cambio climático y la lucha contra el coronavirus.

Jair Bolsonaro se ha reunido únicamente con el presidente italiano Sergio Mattarella, pero estas reuniones son protocolarias y se realizaron con todos los asistentes.

Esta reunión es únicamente como calidad de anfitrión y no como jefe de estado. La comunicación de presidencia en Brasil había indicado que la agenda de Bolsonaro se actualizaría durante la cumbre, esto no ocurrió así, ya que las negociaciones que se estaban pactando para reuniones con jefes de estado de otros países no prosperaron.

El presidente Bolsonaro confirmó que no asistirá a la cumbre del COP26 que se celebra en Glasgow que se centrará únicamente en el cambio climático.

Durante la cumbre del G20, Angela Merkel fue de los pocos líderes mundiales que se acercó a tener una charla con Jair Bolsonaro, ya que este apenas participaba en las conversaciones.

Durante este encuentro, Bolsonaro aseguro que no es tan malo como lo pita la prensa local, Merkel preguntó entonces a Bolsonaro cuál era el mayor problema que tenía en este momento a lo que èl respondió que el aumento de los hidrocarburos.

Merkel ha tomado el mismo papel que hizo en la cumbre del G-7 en Biarritz en donde pidió a los líderes a no aislar a Bolsonaro, además Merkel siempre ha dado su ayuda a brasil como cuando ofreció la ayuda de Alemania ante los incendios de la Amazonía en 2019.

Jair Bolsonaro fue captado recorriendo las calles de Roma antes de los encuentros con los líderes mundiales, se le pudo ver en la Fuente de Trevi, degustando platillos locales y tomándose fotos con personas que lo reconocía en las calles.

