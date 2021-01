Al borde de las lágrimas, repartidor de Amazon encuentra bebé abandonado en la calle

Estados Unidos.- Un repartidor se convirtió en un héroe luego de que encontrará a un bebe abandonado al costado de una carretera después luego de que se registrara el robo de un vehículo con un bebé abordo en Houston.

Juan Carlos Flores de raíces hispanas fue el heroico repartido de Amazon que nunca pensó que rescataría a un bebé en un día de rutina como cualquier otro.

De acuerdo con lo documentado por Univisión, el hombre nunca pensó que encontraría a un bebé junto a un montón de basura, "estaba haciendo mi trabajo y como era lunes mucha gente saca sus cosas para que las recoja la basura" indicó que cuando se encontraba a unos 30 metros de distancia observó un haciendo de bebé, pero que nunca se imaginó que un pequeñito podría estar ahí hasta que paso junto a él.

Juan Carlos Flores es originario de Guanajuato, México mencionó que no le tomó mucha importancia, ya que creyó que el los padres del infante estarían cerca observando. sin embargo, poco duro su incredulidad y volvió a revisar viendo que el bebé seguía en el mismo lugar.

"No se me hizo normal, estacioné la camioneta y me fui a la casa más cercana a informar", mencionó que mientras el ciudadano notificó a la policía inmediatamente y resguardaron al bebe al interior del domicilio.

Pese a ello, Juan siguió con los repartos y no fue hasta que se encontró con algunos policías a las cercanías del lugar que les informó que había encontrado a un bebé y los llevó hasta donde lo había dejado.

Tras ello las autoridades informaron que el hecho podría tratarse de un secuestro de un menor que fue robado junto con un automóvil en la cuadra 300 de Sunnyside.

Por su parte el trabajador de Amazon, Juan Carlos mencionó que el conmovió mucho la situación, "hasta midieron ganas de llorar, me pregunté, ¿Cómo es posible que hayan dejado a un bebe aquí?", lamentó el trabajador.

