Al menos 100 personas fallecieron en una aldea de Guatemala tras alud de tierra

Ciudad de Guatemala.- Las autoridades de Guatemala informaron el viernes que unas 100 personas fallecieron tras un deslizamiento de tierra provocado por las intensas lluvias de la depresión tropical Eta, en una aldea en el departamento de Alta Verapaz, ubicado al norte del país.

La tragedia ocurrió en la víspera en el caserío Quejá, de San Cristóbal Verapaz, las víctimas mortales se encontraban en sus viviendas cuando quedaron enterradas luego de que cayera lodo y piedras.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"En Quejá, que es donde sucedió el deslizamiento de tierra más grande, hay un aproximado de 150 viviendas soterradas y esto estaría dejando un estimado de 100 personas fallecidas", informó el coronel Rubén Téllez a Reuters.

El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, aseguró el viernes en una conferencia de prensa que socorristas y soldados se trasladaron al lugar para rescatar los cuerpos de las víctimas. Además, informó ya se empezó a distribuir alimentos al resto de zonas afectadas por el fenómeno que afectó al país, que ya se encontraba en el Mar Caribe, camino a Cuba.

"Tenemos muchísima gente atrapada (a la) que no hemos podido llegar. No hemos podido llegar por lancha porque las corrientes son muy fuertes, no logramos llegar por aire porque hasta el momento solo tenemos un helicóptero (...) para tratar de llegar a las personas que están en techos de las casas", dijo el mandatario.

Las autoridades calculan que unos 100,000 guatemaltecos resultaron afectados directamente por las intensas lluvias, además, el número de muertos todavía podría subir en las próximas horas.

Eta tocó tierra el martes en Nicaragua como un "extremadamente peligroso" huracán de categoría 4, dejando a su paso muertos y destrucción en los países de Centroamérica, que ya estaba pasando por varias crisis, entre ellas, la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).