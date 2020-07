Al menos 12 heridos en tiroteo en el club nocturno de Carolina del Sur, EE.UU

Greenville.-Un tiroteo en un club nocturno de Carolina del Sur dejó al menos a 12 personas en "diversas condiciones" la madrugada del domingo, dijo un funcionario del alguacil.

Un diputado del sheriff del condado de Greenville notó una "perturbación" en Lavish Lounge justo antes de las 2 am, y pidió refuerzos debido a "disparos activos desde el interior del edificio", dijo el teniente Jimmy Bolt en un comunicado.

Los funcionarios que respondieron llevaron a las víctimas dentro de la sala al hospital, mientras que otros fueron trasladados en vehículos privados.

No estaba claro si alguien estaba bajo custodia en relación con el tiroteo. Los nombres y las condiciones precisas de las víctimas no fueron revelados de inmediato.

Más detalles no estaban disponibles de inmediato. Una llamada telefónica y un mensaje directo de Instagram de The Associated Press al club nocturno no fueron respondidos de inmediato.

El club nocturno se encuentra a unos 8 kilómetros (5 millas) al suroeste del centro de Greenville, en la región norte del estado de Carolina del Sur. Una publicación en la página de Facebook de Lavish Lounge anunciaba una actuación del 4 de julio del rapero Foogiano. No se devolvió de inmediato un mensaje directo de Instagram de AP y un mensaje de texto a un número anunciado en su página de Instagram para reservas.

