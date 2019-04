Al menos 20 estudiantes se quitan la vida por reprobar exámenes

India.- Según los informes, al menos 20 estudiantes en la India se han suicidado por exámenes de suspenso que están siendo investigados por "fallas técnicas" que causaron resultados erróneos.

Cerca de 1 millón de estudiantes tomaron los exámenes clave, y casi 350,000 fracasaron, lo que desató una investigación detallada de los posibles "errores" con los resultados, según el Khaleej Times.

Hubo fallas técnicas en el software. Desafortunadamente, debido a estos errores, los estudiantes que fallaron están tomando sus vidas. Parece que todo el proceso estuvo lleno de errores, dijo N. Narayana, presidente de una asociación de padres.

El Primer Ministro K. Chandrashekhar Rao ordenó volver a contar y volver a verificar las hojas de respuestas de todos los estudiantes que no pasaron los exámenes.

AFP

También rogó a los estudiantes que no recurrieran al suicidio, diciendo que no aprobar un examen no era una razón para terminar con sus vidas.

Un estudiante que asistió a Narayana College, identificado como G. Nagendra, se ahorcó después de fallar en matemáticas, su materia favorita. “Se retiró y se negó a comer. Pero nunca pensamos que tomaría su vida ", dijo su padre, G. Vivekananda, al Indian Express.