Al menos 3 muertos dejan choques de 15 vehículos en la I-9 de Florida

Florida.- Una serie de accidentes automovilísticos en la carretera interestatal 95 que involucró al menos 15 vehículos, dejó 3 muertos y varios heridos de gravedad la madrugada de este jueves en el condado de Volusia, informó la policía de Florida.

Según la portavoz de la Patrulla de Carreteras de Florida, Kim Montes, los accidentes comenzaron alrededor de la 1:30 a. m. al sur de Daytona Beach, asimismo, se informó que pudieron haber sido provocado por la niebla combinada con el humo de las quemas prescritas de vegetación, dijeron las autoridades.

Montes, también manifestó que hubo cuatro choques separados en el lado norte y uno en dirección sur, según lo informado por The Associated Press.

Leer más: “El diablo quería atacarme”: Mujer decapita a su hijo de seis años y a su perro en Estados Unidos

“Había niebla y humo en el área en ese momento”, dijo Montes a The Associated Press. El humo persistía debido a las quemas prescritas en el área, y el Servicio Meteorológico Nacional había advertido en Twitter de muy poca visibilidad, emitiendo un aviso de niebla densa para el condado costero de Volusia cerca de Edgewater.

Para los conductores que viajan a lo largo de la interestatal a velocidades de autopista, tales condiciones pueden desorientar.

“Está totalmente bien y luego te topas con una pared de ese smog. Obtienes una caída increíblemente pronunciada en la visibilidad”, dijo el meteorólogo de WFTV Brian Shields.

Dos de los muertos viajaban hacia el sur, mientras que la otra persona murió en un accidente hacia el norte, dijo Montes.

Un niño que fue trasladado en avión al Orlando Health Arnold Palmer Hospital for Children se encontraba en condición estable, y varias personas fueron trasladadas al Halifax Health Medical Center en Daytona Beach.

Leer más: Joe Biden amplía cerco financiero a Rusia y documenta sus ataques a civiles en Ucrania

Montes dijo que los investigadores no han confirmado el número total de vehículos involucrados. La carretera permaneció cerrada a las 7 am del jueves y los automovilistas estaban siendo desviados a la US 1.