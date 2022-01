¡De los peores incendios! Al menos 31 personas resultan con heridas mortales al incendiarse edifico de 19 pisos en Nueva York

Nueva York.- Al menos 31 personas sufrieron heridas mortales en un gran incendio en un apartamento en el Bronx el domingo, en lo que el comisionado de bomberos de la ciudad de Nueva York dijo que fue uno de los peores incendios en la ciudad en los últimos tiempos.

Según el FDNY, aproximadamente 200 bomberos respondieron a la escena el domingo en los apartamentos Twin Park, un edificio de 19 pisos en East 181st Street. Las fotos publicadas en línea mostraron una escalera de rescate extendida hasta una ventana del octavo piso.

El primer reporte indicó que unas 19 personas estaban heridas, mientras que el último reporte presentó un total de 62 heridos, con al menos 32 de ellos en condición crítica.

Leer más: Nueva York registra otro récord diario de casos de covid-19

“Aproximadamente 200 miembros del FDNY están operando en la escena de un incendio de 5 alarmas en 333 East 181 Street en el Bronx. Actualmente hay 31 heridos graves entre la población civil”, tuiteó FDNY

Treinta y dos personas fueron trasladadas a cinco hospitales, y la mayoría de las víctimas sufrieron una intensa inhalación de humo, dijo el comisionado del FDNY, Daniel Nigro.

Los bomberos “encontraron víctimas en todos los pisos y las sacaron en paro cardíaco y respiratorio”, dijo. “Eso no tiene precedentes en nuestra ciudad. Esperamos que haya numerosas muertes ".

Treinta y dos personas fueron trasladadas a cinco hospitales. Foto: FDNY

Nigro comparó la gravedad del incendio con el incendio del club social Happy Land, que mató a 87 personas en 1990 cuando un hombre prendió fuego al edificio después de tener una discusión con su exnovia y ser expulsado del club.

Según Nigro, el incendio del domingo se originó en un apartamento dúplex que abarca el segundo y tercer piso. Los bomberos encontraron la puerta del apartamento abierta, dijo, lo que aparentemente permitió que el fuego se acelerara y extendiera el humo hacia arriba rápidamente.

Leer más: Suben a ocho los muertos por caída de una pared rocosa sobre barcas en Brasil

No se cree que el origen del incendio sea sospechoso, pero la causa está bajo investigación, informó The Associated Press.