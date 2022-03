Al menos 5 muertos deja accidente en la I-57 al chocar 50 autos cerca de Charleston

Missouri.- Al menos, cinco personas murieron luego de un accidente donde aproximadamente 50 vehículos estuvieran involucrados, cuando al parecer un conductor frenó, causando una reacción en cadena, este jueves en la I-57 entre el marcador de 10 y 12 millas cerca de Charleston, Missouri.

Una sección de la Interestatal 57 cerca de Charleston, en el sureste de Missouri, fue cerrada en ambas direcciones el jueves después de que se produjeran múltiples colisiones en cadena durante una espesa niebla, dijeron las autoridades.

Se reportaron algunas muertes y varios otros heridos, pero el número exacto no estaba disponible el jueves por la tarde, informó The Associated Press.

La Interestatal 57 se cerró en el condado de Mississippi desde la frontera entre Missouri e Illinois en el río Mississippi hasta la Interestatal 55 en Sikeston. Las autoridades dijeron que el cierre duraría la mayor parte del día, informó KFVS-TV.

Las colisiones comenzaron alrededor de las 8 am mientras una espesa niebla envolvía la interestatal. Zach Bolden, director de los servicios de emergencia del condado de Mississippi, estimó que entre 40 y 50 vehículos estuvieron involucrados, incluidos varios camiones semirremolque.

Robert Hearnes, director del Departamento de Seguridad Pública de Charleston, dijo que es probable que la interestatal esté cerrada la mayor parte del día. Además de limpiar los vehículos, dijo, los trabajadores deberán limpiar diesel, frijoles y varios otros artículos derramados en la interestatal.