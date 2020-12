Al menos 8 personas fallecen tras el naufragio de una embarcación en República Dominicana

Santo Domingo.- La Armada de la República Dominicana informó este sábado que al menos 8 personas fallecieron y 9 sobrevivieron tras el hundimiento de una embarcación con varios inmigrantes en la zona costera de Lavacama, en la provincia La Altagracia.

El barco salió de forma ilegal desde las inmediaciones de la Laguna de Nisibón, con unas 30 personas, y se dirigía a Puerto Rico pero debido al oleaje fuerte en la zona se hundió esta madrugada.

En un primer comunicado la Armada informó del rescate de 5 cadáveres, que posteriormente elevó a 8 (6 hombres y 2 mujeres), así como de 7 sobrevivientes, que más tarde aumentó a 9 (7 hombres y 2 mujeres).

Tras conocer los hechos, la Armada dispuso de un operativo de búsqueda y rescate de sobrevivientes en las inmediaciones de Lavacama en el que participan cuatro lanchas y una aeronave, agregaron en el texto.

Las autoridades hasta ahora han detenido a 6 personas, quienes estarían vinculadas a la red que organizó el frustrado viaje a Puerto Rico.

En la nota, el comandante general de la Armada, Ramón Gustavo Betances Hernández, pidió a la población "a no dejarse seducir por aquellas personas inescrupulosas y desaprensivas que se encargan de hacer viajes ilegales en embarcaciones de fabricación clandestina, que no presentan ningún tipo de seguridad y no reúnen las condiciones de navegabilidad necesarias, poniendo en peligro sus vidas, como lo fue en este caso".

Otro naufragio esta semana

Cada año, cientos de dominicanos tratan de llegar de manera ilegal y en frágiles embarcaciones a Puerto Rico, con el motivo de mejorar su situación económica.

El pasado domingo, una embarcación con diez personas naufragó en el Canal de la Mona cerca de la isla de Desecheo (Puerto Rico), dejando un saldo de 4 supervivientes y 6 desaparecidos, de nacionalidad dominicana.

"Aunque es posible que nunca sabremos el destino de quienes presuntamente siguen desaparecidos, oramos por ellos, sus familias y seres queridos durante este momento difícil", dijo el capitán Gregory H. Magee, comandante del Sector San Juan de la Guardia Costera, según un comunicado.

Cabe señalar que este año las autoridades dominicanas ha detenido a más de 120 embarcaciones ilegales, de las cuales han sido rescatadas y detenidas unas 903 personas.

Con información de EFE.