Al menos 9 muertos deja bombardeo contra el Estado Islámico en Irak

Bagdad.- Los ataques aéreos iraquíes mataron a nueve presuntos combatientes del Estado Islámico, entre ellos cuatro libaneses, en represalia por un ataque del EI contra los cuarteles del ejército iraquí a principios de este mes, dijeron las autoridades el domingo.

Hombres armados del Estado Islámico en Irak irrumpieron en un cuartel en el distrito montañoso de al-Azim, en las afueras de la ciudad de Baqouba, el 21 de enero, mataron a un guardia y mataron a tiros a 11 soldados mientras dormían. Fue uno de los ataques más audaces de los militantes en las últimas semanas y se produjo en medio de un aumento de la violencia que avivó los temores de que el grupo se haya revitalizado.

Yehia Rasool, el portavoz del comandante en jefe de Irak, dijo que la sala de operaciones militares conjuntas y la fuerza aérea identificaron a la célula detrás del ataque porque sus miembros se escondieron en al-Azim, al norte de Bagdad.

Se lanzaron tres ataques aéreos que mataron a los nueve militantes, dijo.

Un funcionario de seguridad dijo a The Associated Press que cuatro de los muertos eran libaneses, nativos de la ciudad norteña de Trípoli. Habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los periodistas.

Trípoli es la segunda ciudad más grande del Líbano y la más empobrecida del país. Ha sido propensa a la violencia y a los militantes que, inspirados por el grupo Estado Islámico, lanzaron ataques contra el ejército de Líbano en 2014 en el episodio de violencia más grave en la ciudad.

Mientras Líbano se enfrenta a una convergencia de crisis sin precedentes, incluido un rápido descenso a la pobreza, muchos temen que los militantes intenten explotar el descontento entre la mayoría de los residentes sunitas de la ciudad.

La televisión libanesa Al-Jadeed dio un mayor número de muertos, diciendo que cinco libaneses murieron en Irak. Un miembro de la familia apeló en la transmisión a las autoridades libanesas para facilitar la devolución de los cuerpos.

También el domingo, las unidades antiterroristas iraquíes llevaron a cabo una campaña de inspección en siete prisiones en Irak que albergan a militantes del Estado Islámico. La medida se produce después de un descarado ataque a una prisión perpetrado por militantes del Estado Islámico en el noreste de Siria que duró más de una semana.

El ataque a la prisión en la provincia de Hassakeh en el noreste de Siria fue llevado a cabo por unos 200 militantes a los que se unieron los reclusos que se amotinaron, dejando decenas de muertos mientras un número desconocido de sospechosos escapó.

El domingo, las Fuerzas Democráticas Sirias, respaldadas por Estados Unidos, anunciaron el final de sus operaciones de barrido en la prisión “al eliminar los últimos bolsillos en los dormitorios del norte donde los terroristas (del Estado Islámico) se habían atrincherado”.

El ataque del 20 de enero se llevó a cabo en el más grande de una docena de centros de detención en Siria que albergan a militantes. Más de 3.000 presuntos militantes del Estado Islámico, incluidos más de 600 menores, fueron detenidos allí. Las SDF, lideradas por los kurdos, dijeron que la mayoría de los reclusos y militantes se rindieron y decenas murieron.

IS fue derrotado en gran medida en Irak en 2017. El grupo recibió un golpe final en 2019 cuando perdió su último territorio en el sureste de Siria durante la campaña militar dirigida por Estados Unidos en cooperación con las fuerzas dirigidas por los kurdos sirios.

Pero miles de militantes se fundieron en el desierto y continuaron lanzando ataques, golpeando con frecuencia a las fuerzas de seguridad y al ejército con bombas en las carreteras y disparando contra convoyes militares o puestos de control en ambos países.