Alarma entre científicos por una variante de Covid-19 que sería resistente a vacunas

Finlandia.- Los científicos de Finlandia afirman haber encontrado otra variante del coronavirus que comparte algunas de las mismas mutaciones que otras cepas problemáticas y que podría ser inmune a las vacunas actuales, aunque muchos científicos sean ecépticos.

Hasta ahora, solo se ha detectado un caso del virus, llamado temporalmente Fin-796H, pero los expertos han admitido que no están seguros de qué tan extendido está.

Finlandia dijo que era poco probable que la variante surgiera allí, dada la baja tasa de infección del país. La nación escandinava ha registrado solo 51,000 casos y 700 muertes desde que comenzó la pandemia.

Los investigadores finlandeses que hicieron el descubrimiento dijeron que la variante compartía algunas mutaciones observadas en las cepas de Kent y Sudáfrica, pero en una combinación que llamaron "única".

Muchas de las pruebas de covid-19 contemplan la primera variante descubierta en Wuhan. AFP

No revelaron cuáles eran las mutaciones, pero no se cree que sean cambios que hagan que esas cepas sean más infecciosas o inmunorresistentes. Los científicos británicos insistieron hoy en que la aparición de la cepa no era motivo de pánico.

El Dr. Simon Clarke, investigador de enfermedades infecciosas de la Universidad de Reading, le dijo a MailOnline: "No hay evidencia de que haya nada de qué preocuparse todavía".

Se produce cuando las pruebas de sobretensión para la variante sudafricana B.1.351, que hace que los jabs sean un poco menos efectivos, se implementaron en más códigos postales, mientras los ministros buscan evitar que la cepa se establezca en suelo británico.

La noticia de la nueva variante descubierta en Finlandia. Twitter

Los jefes de salud anunciaron que las pruebas puerta a puerta se implementarán en Leeds.

Public Health England (PHE) reveló hoy que habían detectado otros 18 casos de la cepa mutante, lo que eleva el número total de casos observados en Gran Bretaña a 235.

La mutación del Coronavirus apareció en California después de que se unieran la cepa británica de Kent y otra encontrada en Estados Unidos.

Ambas se fusionaron en el cuerpo de un paciente y crearon una peligrosa mutación. La nueva variante sólo se ha detectado una vez, pero los científicos temen que haya más casos.

La otra preocupación de los expertos es que las nuevas cepas o mutaciones permiten que los contagios sean mayores y que se pierda parte de la inmunidad producida por las vacunas o por contagios pasados que fueron superados.