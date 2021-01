Albañil golpea a mujer embarazada por "dejarlo sin trabajo" en Argentina

Córdoba.- Una mujer embarazada fue golpeada hasta quedar inconsciente por un albañil que había trabajado para ella en su casa, y que la culpaba de haberse quedado sin trabajo, en la ciudad de Córdoba, Argentina.

El indignante hecho ocurrió la mañana del pasado lunes en una vivienda del barrio Empalme en la ciudad argentina. La víctima, una mujer de 31 años llamada María, con 37 semanas de embarazo, relató al medio Telefé Córdoba que el hombre acudió a su casa con la excusa de buscar ropa y herramientas que había dejado olvidadas.

"Cerca de las 8:20 me golpean la puerta, atiendo, era un albañil que había estado trabajando en casa. Me dice que había dejado ropa y herramientas. Sin abrir la puerta, me voy al patio a buscar las cosas y como no podía sacarlas por la ventana, abro la puerta", narra.

De forma inesperada, María de pronto es golpeada por el albañil, quien la tira al piso y comienza a asfixiarla mientras la culpa de su situación económica, mientras ella intenta pedir auxilio desesperadamente.

En eso, me pecha para adentro, me pega, me tira al piso, me dice que yo había sido responsable de que se haya quedado sin trabajo. Me tapaba la nariz y la boca, yo gritaba, y me empezó a ahorcar", detalló la víctima.

Mientras la agredía, el albañil le decía a la mujer que estaba enojado porque necesitaba dinero, ya que también estaba por tener un bebé y se había quedado sin trabajo.

En ese momento, llega una trabajadora de limpieza a la casa y encuentra a María inconsciente en el piso. El hombre las obliga a levantarse y acompañarlo por el inmueble mientras revisa lo que hay y roba objetos de valor para luego marcharse.

Al poco rato se entera de lo que pasaba su esposo, Maximiliano, quien se traslada a la vivienda y encuentra a la policía. Él decide llevarla por sus propios medios al hospital en lugar de esperar una ambulancia.

"Yo estaba trabajando, cuando llegué ya estaba la policía, estaban esperando la ambulancia pero yo decidí subirla al auto y llevarla hasta el hospital privado, que es donde se atiende. Ella estaba consciente, pero estaba muy golpeada", recuerda el marido.

Debido al daño sufrido, la mujer embarazada tuvo fue hospitalizada y permaneció internada tres días. Por fortuna, tanto ella como su bebé se encuentran a salvo, pero el miedo permanece.

Estoy bien, mi bebé está bien, pero tengo una sensación de terror increíble, estoy horrorizada", confiesa María.

Por si fuera poco, la víctima asegura que el agresor la amenazó con "volver para terminar su cometido" en caso de que ella se atreviera a denunciar o hablar con alguien sobre lo ocurrido.

Sin embargo, el caso salió a la luz y el albañil fue detenido ayer jueves 21 de enero. Ahora, la mujer y su defensa buscan que el hombre sea acusado del delito de intento de homicidio, ya que su decisión de matarla estaba clara aquel día. Además, se llevó de la casa dinero, una computadora, celulares y otros objetos de valor.

Respecto a la acusación del hombre contra la mujer de haberse quedado sin trabajo por su culpa, el marido de María explicó que no sabe a qué se refiere, ya que ese y otros albañiles estuvieron trabajando en su casa hasta terminar la obra.

El único incidente que se presentó fue que se extravió una bocina, la cual fue repuesta por el contratista, quien a su vez se la descontó a los albañiles. "Supuestamente él dice que mi señora lo señaló a él como quien robó el parlante (bocina), pero no es así, incluso fue de los que estuvo trabajando hasta el final", aclaró el hombre.

Con información de Telefé Córdoba.