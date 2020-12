Alberto Fernández dice que "el aborto es un problema de salud pública, el resto es todo hipocresía"

Buenos Aires.- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo el lunes 28 de diciembre que "el aborto es un problema de salud pública, el resto es todo hipocresía", refiriéndose al proyecto de ley que está siendo debatido hoy en el Senado del país sudamericano.

El mandatario dio sus declaraciones sobre el tema durante una entrevista con el programa "Desiguales" que es transmitido por la Televisión Pública: "Para las mujeres tiene que ver con derechos de la mujer, y para muchos es un problema de salud pública, que tiene que ver con la mujer, claramente", expuso.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En esa línea, Fernández recordó que "desde la democracia hasta hoy, más de 3 mil mujeres murieron al intentar un aborto", y sostuvo "tengo un problema de salud pública, el resto es todo hipocresía. Decir que no existe es un acto de hipocresía".

El proyecto, que fue presentado por su Gobierno, fue aprobado el pasado 11 de diciembre en la Cámara de Diputados y este martes los senadores decidirán si legalizan el aborto hasta la semana 14 de gestación.

En el programa de ayer, el presidente del país sudamericano subrayó que "hay una Argentina hipócrita que niega el aborto como antes negaba la homosexualidad".

Asimismo, defendió que "yo no hice campaña con el aborto sino que estoy convencido de que es un tema que hay que resolver. Quisiera que las mujeres que quieran abortar puedan hacerlo dentro de las condiciones que marca la ley y garantizarles la salud".

Antes de concluir, Fernández admitió que "lamentaría mucho" si el texto legislativo no siguiera adelante (como ocurrió con uno similar en el 2018), y mantuvo: "Soy católico, y no me siento menos católico por apoyar el aborto. Mi deber es resolver un problema que tiene la sociedad".

Con información de Télam.