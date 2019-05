Alcalde ofrece viagra gratis para que parejas se muden a su pueblo

Francia.- Un alcalde francés está tratando de obtener un aumento de las parejas jóvenes y conseguir que se muden a su pequeño pueblo y formen familias, ofreciéndoles Viagra gratis si lo hacen, según informes locales.

Jean Debouzy, alcalde de Montereau, un pueblo de 650 personas al sur de París, emitió un decreto oficial que dice que era "favorable a la distribución de pequeñas píldoras azules", según Le Parisien.

Debouzy dijo que ofrecería las píldoras, generalmente recetadas para la disfunción eréctil, a extraños con la esperanza de que se muden a su ciudad, así como a las parejas que ya están allí, con la esperanza de provocar un auge de bebés que salvaría sus escuelas, según The Local.

Las píldoras se distribuirán entre parejas de 18 a 40 años para darles la oportunidad de concebir y así preservar las escuelas de las dos aldeas, según el informe.

También dijo que el consejo de la aldea consideraría pagos únicos a las parejas que siguieron adelante y tuvieron un bebé. "Un pueblo sin niños es un pueblo que muere", dijo Jean Debouzy a The Local.

Debouzy aún no había recibido ninguna solicitud desde el decreto del jueves pasado y admitió en The Local que aún no había preparado ninguna de las pastillas listas para su distribución.

"Si es necesario, obtendré el acuerdo del consejo y obtendremos una reserva", insistió, aunque el Viagra solo se puede obtener con una receta en Francia.