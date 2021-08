Alerta Amber para adolescente de Milwaukee secuestrado por cuatro hombres afroamericanos afuera de su casa

Wisconsin.- Se ha emitió una Alerta Amber por las autoridades de Milwaukee, para un niño de 13 años, quien desapareció el jueves 19 de agosto, luego de ser visto por última vez cerca de 59th y Center alrededor de las 8:40 de la noche.

La madre de Terrence Trammell, quien fue la última que lo vio, aseguró que el menor fue secuestrado por cuatro varones afroamericanos desconocidos, quienes viajaban en un sedán plateado, posiblemente un Kia o Impala, se detuvo frente a su casa.

Según la alerta, informó que los cuatro presuntos secuestradores salieron del vehículo y se llevaron al niño a la fuerza adentro antes de conducir hacia el norte por la calle 59, los informes también indicaron que uno de los acusados vestía Nike Dookies Air Force Ones negras, informó el sitio meaww.com.

Trammell es hombre afroamericano con 5'3 "de altura y 120 libras de peso, tiene cabello negro y ojos marrones.

En el momento de su desaparición vestía una camiseta Nike que mostraba" Run it Up "o" Run it Gang "en letras rojas, pantalones BB Simon negros con pedrería y zapatos Nike Foamposite blancos con líneas azules.

Cualquier persona con información sobre el presunto secuestro de Trammell o pistas que llevarían a la policía a los sospechosos debe llamar al Departamento de Policía de Milwaukee al 414-935-7360.

Otra Alerta Amber

La alerta ámbar reciente se produjo poco después de que se emitiera otra en el caso de un bebé de seis semanas de Cleveland, Ohio. La alerta se emitió la madrugada del miércoles 18 de agosto para el pequeño Cannon Tatum, descrito como un bebé blanco con ojos grises y cabello negro, y un peso de 14 libras.

El niño fue presuntamente secuestrado por un amigo de la familia. La madre de Cannon, Champell Tatum, también alegó que la acusada se llevó su vehículo con el niño en el asiento trasero alrededor de las 11 pm del martes 17 de agosto.

El presunto secuestrador junto con el pequeño fue visto por última vez en el área de West 85th y Madison en Cleveland.

Las autoridades de Cleveland han identificado al acusado como TaShanee Dumas. La descripción del sospechoso de 23 años es una mujer negra de 5'2 ″ de altura y 210 libras de peso. Dumas es residente de Everett Avenue en Youngstown. Según los informes, conduce un Chevy Impala 2006 negro con número de placa temporal de Ohio M388569.

Los informes dicen que antes de huir con el niño, Dumas agredió físicamente a Champell. Se ha instado a cualquier persona con información relacionada con el caso a que llame al 911 o al Departamento de Policía de Youngstown. Los informantes también pueden llamar al Departamento de Policía de Cleveland al 216-623-5200.

