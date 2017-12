Alerta el FBI: Los juguetes de tus hijos pueden espiar

Nueva York (AP).- Los juguetes que tus hijos desempaqueten en las Navidades pudieran invitar a hackers a tu casa.

Así lo advirtió el FBI, que indicó que este año los juguetes conectados a internet pudieran ser aprovechados por hackers para escuchar conversaciones o robar información sobre los niños.

El FBI no señaló juguetes ni marcas específicas, pero dijo que cualquier objeto conectado a internet con micrófonos, cámaras o localizadores puede poner en peligro la seguridad y privacidad del niño.

Pudiera ser una muñeca parlante o una tableta. Y como algunos de los juguetes son producidos y vendidos apresuradamente, pudieran obviarse protecciones de seguridad, dice el FBI.

Antes de abrir un juguete, investígalo en internet y lee las reseñas para ver si hay quejas o problemas previos de seguridad. Si es así, es mejor no quedarse con él.

Las compañías serias explican cómo recaba información el juguete o aparato y quién tiene acceso a la misma. Usualmente, el tipo de información es hallado en el portal de la compañía, típicamente en la sección sobre políticas de seguridad. Si no la puedes hallar, llama a la compañía. Si no hay una política específica, es un mal indicio.

"No lo uses", dijo Behnam Dayanim, socio en Paul Hastings, en Washington, y codirector de litigios de privacidad y ciberseguridad para el bufete.

Las compañías pueden cambiar sus políticas de privacidad, así que léelas de nuevo si te notifican del cambio.

Asegúrate de que el Wi-Fi al que se conectará el juguete es seguro y tiene una contraseña difícil de adivinar. Nunca conectes un juguete a Wi-Fi gratis abierta al público. Y si el juguete lo permite, crea una contraseña.

Cuando el juguete no está siendo usado, apágalo o desconéctalo, para que no transmita información.

Así son un blanco menos atractivo", señaló Alan Brill, director de ciberseguridad e investigaciones en la firma consultora Krool, en Seacacus, Nueva Jersey.

Y si tiene una cámara, apúntala hacia la pared o cúbrela con cinta adhesivacuando no esté en uso. Los juguetes con micrófonos pueden ser guardados en gavetas, donde es más difícil escuchar conversaciones, afirmó Brill.

Una actualización de software puede corregir problemas de seguridad, y debes hacerla, dijo Brill.

Pero cuando inscribas el juguete, no des demasiada información. Lo único que tienes que dar es información de contacto para que la compañía te deje saber sobre la actualización. Si piden otra información, como el cumpleaños de tu hijo, miente. "No estás bajo juramento", dijo Brill. "Puedes mentir".

Si un juguete se ve comprometido por un hacker, el FBI recomienda que lo reporten a través del portal IC3.gov.

Casi siempre nos estamos quejando de que empresas como Google o Facebook saben más de nosotros que cualquier persona, pero se nos olvida que la mayor parte de esa información la hemos proporcionado nosotros de manera voluntaria.

En el caso particular de Facebook, hay algunas medidas básicas que deberías adoptar para reducir la exposición de tu información personal.

1. Número de teléfono

A pesar de que esta red te lo pide por motivos de seguridad o para que tus amigos te encuentren fácilmente, tus amigos ya tienen tu número ¿no?

Es mejor no agregarlo, o si ya lo hiciste, bórralo. Lo puedes hacer a través de la pestaña de información básica.

2. Fotografías

Siempre se recomienda evitar la publicación de ciertas imágenes, como esas donde apareces ebrio en una noche de fiesta o en una situación bochornosa. Se trata de sentido común. También sería bueno eliminar las fotos con tu ex pareja o limitar quién puede verlas y quién no.

3. Tu fecha de nacimiento

Cuando la haces pública, tus amigos recuerdan que es tu cumpleaños y te felicitan, sí, pero toma en cuenta que es uno de los datos que los cibercriminales usan para suplantar una identidad.

4. Tu ubicación

Te recomendamos desactivar las funciones de geolocalización o medirte en el uso de aplicaciones como Foursquare, ya que estás revelando demasiada información sobre los sitios en los que te mueves frecuentemente. Ahora, si te vas de vacaciones por un periodo largo, prácticamente estás anunciando que tu casa está sola.

5. ¡Tu Jefe!

No lo añadas como amigo, por favor. Hay otras redes, como LinkedIn, que tienen un perfil profesional. Todo depende del uso que hagas de Facebook, pero no parece ser buena idea.

6. “Amigos”

¿Cuando fue la última vez que revisaste tu lista? Dicen que un circulo social que va más allá de los 150 amigos no puede ser significativo y, seamos realistas, nadie necesita 800 amigos en Facebook. Hay ocasiones en que agregas a personas que ni siquiera conoces físicamente, pero les abres la puerta de esta red, de par en par.

7. Información de menores de edad

Muchos padres piensan que no pasa nada si suben una foto de su hijo para que todo el mundo vea lo guapo que es o lo feliz que está de tenerlo en su vida, pero puede convertirse en un peligro para la integridad física y moral del niño.

8. Datos sobre tu familia

Es un aliciente para que los delincuentes cibernéticos sepan más sobre ti. Trata de publicar lo menos posible sobre tus seres queridos.

9. Dónde trabajaste y dónde estudiaste

Aunque Facebook es una buena herramienta para conectarte con ex compañeros de escuela a los cuales no ves hace años, facilitas que personas mal intencionadas te rastreen a ti y a tu familia. Si quieres buscar a un ex compañero, mejor hazlo a través de otros contactos.

10. Información bancaria

Es más que obvio, pero de cualquier manera ocurre. Trata de no enviar información de tus cuentas a otras personas a través de Facebook. Usa medios seguros.