Alertan que pollo barato de supermercado provocaría nuevas pandemias

Inglaterra.- El pollo criado intensivamente para carne en supermercados como Tesco, Sainsbury y Co-op está creando un entorno ideal para que surjan nuevos virus que pudieran provocar nuevas pandemias, advierte un informe de Inglaterra.

El "cóctel" de infecciones a las que están sujetas las aves crea un caldo de cultivo casi perfecto para un brote de enfermedad con potencial pandémico, según el documento.

Y un nuevo virus de la gripe aviar con "alta transmisibilidad" haría que el Covid-19 pareciera leve, advierten los autores.

El informe afirma que los supermercados son los principales responsables de este sistema "cruel y peligroso", porque para mantener los precios bajos, supuestamente compran pollos de granjas con condiciones de hacinamiento que hacen que las enfermedades se propaguen fácilmente.

Los pollos a menudo, con un alto precio, llegan a los grandes supermercados con altas cotas de análisis de microbios y virus. AFP

También se alega que utilizan razas diseñadas para crecer de forma antinatural rápidamente, conocidas como "frankenchickens", que son "prácticamente incapaces de protegerse de la infección cuando ataca" porque su sistema inmunológico es muy débil.

Los científicos detrás del informe, A British Pandemic: The Cruelty and Danger of Supermarket Chicken, citan literatura científica para argumentar que un pollo tan barato está conduciendo a una pandemia fresca "catastrófica".

En el Reino Unido se crían casi mil millones de pollos de engorde (carne) al año, lo que lo convierte en la criatura terrestre más cultivada del país.

La carne también desencadenaría enfermedades a largo y corto plazo. AFP

Los grupos de bienestar animal han dicho anteriormente que la mayoría de los pollos en la cría del Reino Unido se crían selectivamente para que crezcan hasta el equivalente a un bebé humano que pesa 28 con solo tres años.

Solo en los primeros tres meses de este año, se confirmaron 16 casos de gripe aviar en el Reino Unido.