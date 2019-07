Alertan que redadas en EU aterrorizarán a niños y dividirán familias

Washington.- Grupos a favor de los migrantes denunciaron este sábado que las redadas anunciadas por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra indocumentados "aterrorizarán a menores y separarán familias".

La presidenta de la organización Families Belong Together, Jess Morales Rocketto, señaló en un comunicado que "la crueldad es el punto: las redadas masivas aterrorizarán a menores, separarán familias y creará el caos por el país".

La Administración (de Trump) está ejecutando una agenda cruel, supremacista blanca para traumatizar a familias en vez de tomar acciones para abordar las condiciones horribles que están matando a menores migrantes bajo custodia de EE.UU.

Dijo Morales Rocketto.

A partir de este fin de semana, se tienen previstas redadas contra inmigrantes indocumentados en 10 ciudades de EU.



Por su parte, Mary Bauer, responsable de Southern Poverty Law Center (SPLC, en inglés), hizo hincapié en un comunicado en que el Gobierno actual "está aterrorizando deliberadamente" a familias y comunidades de inmigrantes.

"El maltrato continuado de los menores en instalaciones de detención, los ataques a nuestro sistema de asilo y los asaltos a comunidades de inmigrantes mediante la amenaza de redadas muestran que la prioridad de esta Administración es aterrorizar a comunidades y no resolver los problemas migratorios de nuestra nación", consideró.

Bauer indicó que "con la reciente aprobación de fondos adicionales para esas agencias (migratorias) sin salvaguardas adicionales, el Congreso también asume ahora la responsabilidad de estas tácticas continuas".

"Estas agencias, que están maltratando intencionadamente a hombres, mujeres y menores y separando a familias, se han envalentonado por las acciones de los legisladores", lamentó.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este viernes que su Gobierno iniciará el domingo redadas masivas en nueve ciudades para deportar a "miles" de indocumentados.

En declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca, Trump respondió afirmativamente cuando le preguntaron si es cierto que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) empezará sus redadas este domingo, como adelantaron el jueves varios medios de comunicación.

Cientos acuden a la Casa Blanca para pedir a Donald Trump que cierre los “campos de concentración”, que detenga las redadas, que cambie su política migratoria. Aquí la Federación Estadounidense de Maestros “salones, no jaulas”.#CloseTheCamps pic.twitter.com/mzaNJBnYhk — Alina Duarte (@AlinaTelesur) 12 de julio de 2019

La operación se centrará en las ciudades de Nueva York, Miami (Florida), Houston (Texas), Los Ángeles y San Francisco (California), Chicago (Illinois), Atlanta (Georgia), Baltimore (Maryland) y Denver (Colorado), de acuerdo con fuentes oficiales citadas por la cadena de televisión CNN.

Estaba previsto que también hubiera redadas en Nueva Orleans (Luisiana), pero el ICE comunicó a las autoridades de la ciudad que suspenderá temporalmente la operación debido a la tormenta tropical Barry, transformada ya en huracán.

Según funcionarios consultados por el diario The New York Times, ICE buscará primero a unos 2.000 inmigrantes que ya han recibido órdenes de deportación y que, en algunos casos, no se presentaron a las audiencias en los tribunales de inmigración.