Algunos muertos otros heridos en incendio de barco en California

California.- Se teme que hasta 34 personas murieron después de que un bote de buceo se incendió antes del amanecer del lunes en la costa del sur de California, según la Guardia Costera.

Cinco miembros de la tripulación que saltaron del barco de buceo Conception fueron rescatados, y el teniente comandante. Matthew Kroll dijo a The Associated Press que la Guardia Costera estaba buscando a otros que pudieran haber escapado de la misma manera.

Añadió, sin embargo, que se los temía muertos. Dos de la tripulación sufrieron heridas leves, dijo el suboficial de la Guardia Costera Mark Barney.

El capitán Brian McGrath, del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura, confirmó algunas muertes a The Associated Press, pero dijo que no podía dar un número exacto.

"En este momento están realizando búsquedas en la costa de cualquier sobreviviente disponible", dijo la capitana de la Guardia Costera, Monica Rochester, a los periodistas en una breve conferencia de prensa en Channel Islands Harbor en Oxnard.

Los bomberos de VCFD responden a un incendio en un bote frente a la costa del sur de California. Foto: AP

"La tripulación ya estaba despierta y en el puente y saltaron", dijo, y agregó que fueron rescatados por un buen barco samaritano llamado The Grape Escape.

Cuando se le preguntó si la tripulación intentó ayudar a otros a bordo, Rochester dijo: "No tengo ninguna información adicional".

Una mujer que llegó al puerto dijo: "Mi hijo estaba en ese bote". Fue llevada por un bombero del condado de Ventura.

Rochester dijo que el barco comercial de buceo de 75 pies (20 metros) estaba anclado en el puerto de Platt, a unos 20 metros (18 metros) de la costa norte de la isla de Santa Cruz, cuando el incendio se encendió alrededor de las 3 de la mañana.

Ella dijo que el barco se hundió en 64 pies de agua, y agregó que su proa todavía es visible por encima de la línea de flotación.

La Concepción fue el último día de un crucero de fin de semana del Día del Trabajo a las Islas del Canal cuando estalló el incendio.

A las 3:15 de la mañana, la Guardia Costera escuchó una llamada de mayo. La llamada fue confusa, no estaba tan clara, pero pudimos obtener información para enviar barcos a la escena, dijo Barney.

Rochester dijo que la llamada indicaba que el barco ya estaba completamente en llamas.

La Concepción fue operada por Worldwide Diving Adventures, una respetada compañía con sede en Santa Bárbara que dice en su sitio web que ha estado llevando buzos en tales expediciones desde 1972.

Cuando se le preguntó si el operador de la embarcación tiene antecedentes de violaciones, Rochester dijo: "La embarcación ha cumplido completamente".

La Concepción había partido a las 4 de la mañana del sábado con planes de regresar a las 5 de la tarde del lunes.

Estaba equipado con docenas de literas pequeñas para que la gente durmiera durante la noche.

El viaje prometió múltiples oportunidades para ver coloridos corales y una variedad de vida marina.