Alimentan a su bebé con 5 tazas de café al día por falta de leche

Indonesia.- Una mamá le da a su bebé de 14 meses tres botellas de café al día en Indonesia, porque no puede pagar la leche. Según los informes, la niña está prosperando, aunque su madre admite que es tan adicta a la cafeína que "no dormirá si no tiene café".

Kompas dice que la bebé, Hadijah Haura, es una "niña súper activa", que felizmente camina sola en el pueblo de Tonro Lima, Sulawesi Occidental.

Se enganchó al café desde la edad de seis meses porque sus padres, Sarifuddin y Anita, deben vivir con un ingreso apenas diario de solo 20,000 rupias indonesias, el equivalente a 2 dólares.

Anita dijo a la publicación que el trabajo de pelado de copra de su esposo "no es suficiente para comprar leche". Agregando que ella "no quiere preocuparse por eso", la madre dijo que su bebé "generalmente se queja de café antes de irse a dormir".

Kompas dijo que el crecimiento físico del bebé parecía ser similar a "cualquier otro niño normal" de una edad similar. El NHS informa que "el té y el café no son adecuados para bebés o niños pequeños.

"Si se agrega azúcar, esto puede provocar caries". Demasiada cafeína puede causar un ritmo cardíaco más rápido, presión arterial más alta y malestar estomacal.

El sitio web de noticias Coconuts explica que las personas que viven en la pobreza en Indonesia, como Anita y Sarifudden, consideran que la leche es un "lujo inalcanzable".

Explicó que el bebé estaba bebiendo "kopi tubruk", que es un "café sencillo y barato al estilo de Indonesia preparado hirviendo café molido junto con azúcar".

Un portavoz de Polman Community Health dijo que los funcionarios visitaron a la familia y le dieron a la niña galletas y leche. Le dijeron a los padres del bebé que no le dieran más café, ya que "con el tiempo habrá un efecto, porque contiene cafeína y mucha azúcar".