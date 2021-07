Allen Weisselberg, director financiero de la Organización Trump se entrega a las autoridades en USA

Estados Unidos.- Allen Weisselberg, director financiero de la Organización Trump, se entregó este jueves a las autoridades, acompañado por su abogada, Mary E. Mulligan, ingresó al edificio del Bajo Manhattan que alberga los tribunales penales.

Allen Weisselberg, se entregó mientras él y la Organización Trump se preparaban para enfrentar cargos relacionados con una investigación fiscal, sin embargo, aún no se conocían los cargos exactos.

Se esperaba que los fiscales abrieran una acusación más tarde ese mismo día contra Weisselberg y la Organización Trump, el negocio inmobiliario que catapultó a Trump a la fama de los tabloides, la riqueza televisiva y, en última instancia, la Casa Blanca, informó The New york Time.

Se espera que los fiscales de Nueva York anuncien la primera acusación penal el jueves en una investigación de dos años sobre las prácticas comerciales de Trump, acusando a su compañía homónima y a Weisselberg de delitos fiscales relacionados con beneficios complementarios para los empleados.

La Organización Trump emitió un comunicado el jueves defendiendo a Weisselberg, describiéndolo como un hombre de familia que ha trabajado en la empresa durante 48 años.

Los cargos contra la Organización Trump y Weisselberg permanecieron sellados el miércoles por la noche, pero debían ser desvelados antes de una lectura de cargos por la tarde en un tribunal estatal en Manhattan, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Las personas no estaban autorizadas a hablar sobre una investigación en curso y lo hicieron bajo condición de anonimato.

No había indicios de que el propio Donald Trump fuera acusado en esta etapa de la investigación, perseguida conjuntamente por el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ambos demócratas, según The Associated Press.

Cabe mencionar que Trump no respondió a las preguntas de los periodistas sobre el caso de Nueva York mientras visitaba Texas el miércoles, pero a principios de semana.

El republicano había criticado a los fiscales de Nueva York como "groseros, desagradables y totalmente tendenciosos" y dijo que las acciones de su empresa. eran "una práctica estándar en toda la comunidad empresarial de Estados Unidos y de ninguna manera un delito".

No se esperaba que Trump enfrentara cargos el jueves. Pero una acusación contra la empresa que lleva su nombre golpea al ex presidente justo cuando ha reanudado los mítines.