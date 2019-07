Alteran póster de "Once Upon a Time in Hollywood" y se hace viral

Los Ángeles, California.- Un vandalismo creativo transformó una valla publicitaria de Los Ángeles para la película "Once Upon a Time in Hollywood" en un ataque contra el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y el violador infantil Roman Polanski.

Esto lo hicieron pegando las caras de los pervertidos sobre las estrellas Brad Pitt y Leonardo DiCaprio y volviendo a titular "Érase una vez en Pedowood".

El trabajo de Photoshop en la vida real apareció el viernes por la mañana en la cartelera que anunciaba la apertura de la nueva película de Quentin Tarantino, junto con anuncios similares en bancos y paradas de autobús, incluidos algunos con Woody Allen, según The Hollywood Reporter.

Un artista llamado Sabo tomó el crédito por las alteraciones: le dijo al medio que era una excavación en la industria del entretenimiento por abrazar a Polanski.

Él es quien se declaró culpable de tener sexo con un menor hace unos 40 años, así como a Epstein, quien fue arrestado a principios de este mes por presunto tráfico sexual de menores.

Sentí que todos deberían compartir una valla publicitaria para resaltar un problema de décadas que ha afectado a Hollywood durante décadas: el abuso de niños, dijo Sabo.

Epstein, un delincuente sexual registrado, se encuentra actualmente en una cárcel de Manhattan. Polanski sigue en fuga en Europa por presuntamente violar a una niña de 13 años en los Estados Unidos.

Allen fue acusado de abusar de su hija adoptiva, Dylan Farrow, cuando tenía 7 años. Allen, quien nunca fue acusado de un delito, ha negado vehementemente esas acusaciones durante años.

Brad Pitt y Leonardo DiCaprio dos iconos del cine juntos por primera vez

Érase una vez, no muy lejos de Hollywood, dos de las estrellas de cine más grandes del mundo hablaban de lo que es un desastre.

"¿Arruinando las líneas frente a todo el elenco y el equipo?", Dijo Leonardo DiCaprio. "Es ir a la escuela en la pesadilla de tu ropa interior".

"Es horrible", intervino Brad Pitt. "Cuando una escena no funciona. Cuando NO estás trabajando en una escena ... va más allá de no poder obtener las líneas. Allí hay 100 personas que están listas para seguir con su día y llegar a casa ".

DiCaprio no ha tenido que recurrir exactamente a sumergir su cabeza en agua helada después de una noche muy tardía y muy divertida, como lo hace su personaje de actor en "Once Upon a Time ... in Hollywood".

AP

Pero Pitt? "Oh, he hecho eso", se rió.

Los dos actores, que se dispararon a la fama alrededor de la misma época hace más de un cuarto de siglo, se unieron por primera vez en una gran película para enfrentarse a su propia industria, su propia ciudad e incluso sus propios egos en un momento de Gran cambio - 1969 Hollywood. El viernes en todo el país, también los ha reunido con Quentin Tarantino.

Una vez conocida solo como "La película de Manson de Tarantino", la película en sí es algo muy diferente. Manson es un personaje, al igual que sus seguidores más notorios. Y, por supuesto, Sharon Tate también está representada y interpretada por Margot Robbie. Pero como con la mayoría de las películas de Tarantino, no es exactamente lo que piensas.