Alumnas dan golpiza y amenazan con arma blanca a otra por "ser linda y tener el pelo limpio"

Argentina.- Un grupo de jovencitas de cuarto año del Colegio Nacional N°21 en Paraná, Argentina, atacaron a una estudiante de segundo año en uno de los salones de la institución académica.

Este día, la madre de otra de las estudiantes que fue agredida por el mismo grupo de jóvenes dio a conocer que, antes de que golpearan a su hija, las presuntas delincuentes ya la habían amenazado con cortarle la cara a ella y a sus amigas.

Asimismo, reveló que, horas después de amagarlas, el grupo de agresoras, junto a un grupo de jóvenes hombres que no están matriculados en el Colegio Nacional N° 1, esperó a su hija y amigas fuera del campó deportivo con un arma blanca en mano. El hecho habría tenido lugar hace tres meses atrás.

La mujer, quien no dio su identidad por seguridad, denunció ante La Radio de UNO (88.7 La Red Paraná) que los estudiantes de la escuela tienen miedo del grupo de mujeres, por lo que no se animan a intervenir en las peleas que protagonizan.

"El mismo rector me confirmó que las chicas recibieron el pase en otras dos instituciones anteriores, por el mismo motivo. De la escuela, lamentablemente como mamá no tengo respuesta. No existen las sanciones disciplinarias; las menores firman un acta compromiso cuando son citadas por algún hecho cometido, los padres también lo hacen, pero nunca hay sanción, entonces todo sigue igual", indicó revelando que las agresoras son familiares entre sí.

Las imágenes sobre la agresión con arma blanca hacia una de las estudiantes de la institución argentina llegaron a manos de los padres de familia de la menor mediante dos canales: por un lado, las mismas adolescentes subieron una parte del video a las redes sociales como forma de burla, en tanto que horas después, la grabación les llegó completa.

"Todo ocurre en un aula que le llaman El Sótano, donde funciona tercer año. Éstas alumnas son menores y tienen vínculo familiar, por eso siempre andan juntas y además tienen otras dos menores que las ayudan", relató.

En tanto, la mujer reveló que no solo los alumnos son amenazados por el grupo de jóvenes, sino también reciben amagos los profesores. Además, señaló que los padres de estas alumnas también son conocidos por protagonizar situaciones violentas fuera y dentro de la escuela.

"Tenemos conocimiento que no solo amenazan a sus compañeros, sino también a docentes, tanto de las menores expuestas como de sus progenitores, quienes han tenido varias situaciones de violencia fuera y dentro de la Institución: la madre de las chicas golpeó a otra mamá fuera de la institución. Además insulta, grita y amenaza. Es lógico que las hijas actúen de la misma manera. Pidieron intervención del Copnaf (Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia) por un hecho concreto, brindó respuesta al pedido 25 días más tarde. En ese lapso había cinco chicos más agredidos", refirió tras contar que al preguntarle a una de las agresoras el motivo por el que había atacado a su hija, esta le contestó que por ser "linda" y tener el "pelo limpio".